¿Cómo erradicará el Gobierno los cultivos ilícitos en el Catatumbo?: Gloria Miranda lo explica

El presidente dela República, Gustavo Petro, dio una orden en el más reciente concejo de ministros en materia de sustitución de cultivos, en especial en la región del Catatumbo. En este sentido, busca cambiar la estrategia mediante la cual se combate este problema, pagando a las familias que decidan sustituir la hoja de coca.

En 6AM de Caracol Radio Gloria Miranda, directora de Sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia, detalló cómo será el plan del gobierno para sustituir los cultivos ilícitos, asegurando que esto podría no solo cambiar las vidas de las familias que se suman a la iniciativa, sino que es un plan encaminado a adquirir la certificación por parte de EEUU.

¿En qué consiste este nuevo plan de sustitución de cultivos ilícitos?

Se trata de una estrategia de pagar a quienes arranquen la hoja de coca de raíz de sus territorios. Se pagará $1.250.000 por núcleo familiar por quienes decidan realizar este paso. Son 15 millones de pesos al año que saldrán de un fondo que ha destinado el gobierno, el cual acumula 156.000 millones de pesos.

“No es solo un subsidio. Es un programa que ofrece un cambio de vida y economía; la oportunidad de vivir en paz. Sustituyendo toda la economía ilícita que está alrededor de la coca”, dijo Miranda.

La funcionaria espera que no se repitan los efectos de 2016 del programa PNIS, que tuvo efectos contrarios a lo que se esperaba, disparando las hectáreas de coca en las regiones.

“Estamos minimizando riesgos. Le ponemos un plazo, cultivos que hayan sido sembrados de la fecha de hoy hacia atrás. Eso lo haremos de la mano de la Policía Nacional. El mismo decreto 180 establece que cualquier cultivo sembrado después de su expedición será objetivo de erradicación forzosa”, dijo la funcionaria”.

¿Por qué se necesita un estado de conmoción interior para implementar la erradicación?

Asegura que hay mecanismos que no se pueden adoptar por las vías ordinarias, debido a que el presupuesto no existe para atender la magnitud del problema de sustitución en el Catatumbo. Dijo además que el PNIS no cuenta con los instrumentos legales para realizar dicha labor.

“No se necesita, pero las medidas tienen que ir dirigidas a conjurar las causas de la conmoción. Hoy en día la fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales es el narcotráfico. Así atacamos la sustitución y las finanzas de los grupos, recuperando el orden público”, continuó Miranda.

¿Un paso más cerca a la certificación de EE. UU.?

Para finalizar, Miranda aseguró que este plan es una demostración para que el gobierno de EE. UU. no lo quite la certificación de lucha contra el narcotráfico a Colombia. Pero advierte que esto será una estrategia muy diferente a lo que los norteamericanos esperan.

“Es una clara demostración del gobierno para atacar el problema que nacen del narcotráfico, de forma eficiente y con implicaciones a largo plazo. El Glifosato no es efectivo en el tiempo. Es una demostración de que se va a reducir las hectáreas de coca de forma sostenible”, concluye la funcionaria.