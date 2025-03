Denuncian a representante de la ONU, por intentar sacar de Colombia a su hijo con documentos falsos

En 10AM de Caracol radio conocimos la historia de Juan Manuel Rojas, quien se encuentra en el pabellón de extraditables de la cárcel la Picota por presunto maltrato intrafamiliar. El Hombre denuncia que su exesposa Isabel Albaladejo, Rpte. de la ONU para los DD.HH. en Honduras, y mamá de sus tres hijos, intentó sacar de Colombia a su hijo menor con documentos falsos.

Su esposa, durante los últimos años viaja por el mundo mientras Rojas criaba a sus hijos en Honduras. Una de sus hijas, huyó de Honduras donde, según denuncia Rojas, recibía maltratos por parte de Isabel. Otra de sus hijas se encuentra en estado de abandono, mientras que su hijo menor tiene problemas migratorios, debido a que Isabel Albaladejo intentó falsificar sus documentos para sacarlo de Colombia.

Hace 8 días no tiene comunicación con su hijo, debido a que las autoridades se lo llevaron, cree él, a un hogar de paso. ”Estamos agobiados y me da tristeza no saber dónde está”.

La cronología del intento de sacar al menor de Colombia

Según Rojas, la mujer intentó sacar al menor del país en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Allí las autoridades migratorias no se percatan de la situación y no verifican los papeles del menor. Según el padre del niño, Albaladejo presentó una documentación falsificada, específicamente, una orden de un Juez de Familia que indicaba que la mujer no podía sacar al menor del país.

Dijo que afortunadamente, alguien cercano a la familia se percató de la situación y denunció lo que la mujer estaba intentando hacer. “Está claro que este es un caso de abuso de poder, tráfico de influencias, estos funcionarios de Naciones Unidas pasan por encima de cualquier cosa”.

Detalla que la mujer aprovechó su estatus junto con el pasaporte azul que posee debido a su trabajo en la ONU, para que así la dejaran pasar los filtros migratorios sin mayor problema, aún cuando la documentación del menor presentaba ciertas irregularidades.

Posteriormente las autoridades colombianas frustraron el intento de salida de Isabel con el menor, momentos antes del abordaje al descubrir las alteraciones en el documento, sobre todo por la fecha del archivo que autorizaba supuestamente el viaje.

Caracol Radio se comunicó con la representante de la ONU para preguntar por su versión de los hechos. Ella aseguró que el Código de Infancia y Adolescencia le permite a la mujer sacar al niño del país sin autorización del progenitor cuando el menor lleve más de un año por fuera del país

Noticia en Desarrollo...