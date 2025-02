Versiones sobre la renuncia del gerente de Aerocafé

Manizales

Frente a las versiones presentadas ante la renuncia de Fernando Merchán a la gerencia del proyecto Aerocafé, las partes involucradas entregaron sus versiones sobre lo que realmente motivó a esta salida, una de las partes es la del protagonista que dijo que la comunicación enviada desde la entidad, tenía como propósito aclarar que no se va del cargo por la falta de gestión y que si por los desacuerdos que presentó frente con el Patrimonio Autónomo, donde cuestionó que la persona que está frente a creación de los pliegos y el proceso de construcción de la licitación próxima a presentarse para el lado tierra del aeropuerto.

“William Pérez Giraldo, no tiene liderazgo y viene de gobiernos anteriores y en procesos licitatorios fracasados, esto es un llamado de atención porque el proyecto puede estar destinado al fracaso, yo lo he manifestado a las personas involucradas y mi voz no tuvo el eco que yo esperaba”, indicó Fernando Merchán.

Lo anterior fue para explicar que la persona señalada, también había participado en le proceso licitatorio con OHLA, que incumplió en su momento el contrato de obra con Aerocafé.

“Tanto el consejo directivo como el comité fiduciario que maneja el patrimonio autónomo donde están los fondos de Arocafé, tienen la claridad de que aquí se ha hecho una gestión transparente, juiciosa, que durante mi estadía como gerente de la asociación, pues hubo logros muy importantes”.

Versión Gobernación de Caldas

El Gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, destacó que, en el comité directivo, nunca manifestó problemas con el Patrimonio Autónomo e insistió que el tema fue por una solicitud de vacaciones donde se presentó una diferencia con la decisión que se tomó en la misma.

“Esto es solo cambiar a una persona, este es un proyecto en el que ha trabajado mucha gente, con afluencia de fuerzas el simplemente pidió unas vacaciones de 10 días para hacerse unos exámenes médicos, pero él exigió que nombraba la persona que lo reemplazaba, nosotros dijimos que no, y no estuvo de acuerdo por lo que renunció”.

El gobernador destacó que en el proyecto donde hay más de 15 instituciones y que una sola persona no afectará el desarrollo del aeropuerto que es la unión de fuerzas, y destacó que todo el cronograma avanza tal como lo planeado.

El gobernador fue enfático en decir que las denuncias que el gerente saliente hace las debía expresar y que incluso cuestiona el por qué no las dirigió a los entes de control del caso destacando que “como gerente y ciudadano, Merchán Ramos no informó en ningún momento a este Consejo Directivo sobre alguna irregularidad en la administración del Patrimonio Autónomo. Tampoco hizo denuncias ante los organismos de control correspondientes”, indicó el mandatario caldense.

Cronograma Aerocafé

Actualmente, se están estructurando los términos y condiciones de la licitación final. El proceso contempla los siguientes hitos:

Primer trimestre de 2025: Lista de precalificados.

Abril y mayo de 2025: Elaboración de la minuta y los términos de referencia.

Finales de mayo de 2025: Apertura del proceso de selección.

Julio de 2025: Recepción de propuestas.

Agosto de 2025: Adjudicación de la licitación.

Septiembre de 2025 a julio de 2026: Etapa de pre-construcción.

Julio de 2026 a julio de 2028: Construcción de la etapa 1 del proyecto.

Agosto de 2028: Cierre del proceso y entrega de la pista de aterrizaje.

