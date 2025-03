Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 3 de marzo de 2025 44:51 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Juan Fernando Quintero / América de Cali

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria del América ante Pereira en la liga colombiana. César dijo: “América hoy es líder del campeonato y oigo que en la ciudad de Cali le están dando palo al “Polilla”. Creo que todavía no ha alcanzado el nivel que la gente espera”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Algunos confundimos el jugar bien con lo que para mí es un gusto, y eso no es así, hay varias formas de jugar bien. A mí me gustó mucho el primer tiempo del América, pero el segundo no”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook