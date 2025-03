Debate de la Reforma Pensional estaría suspendido un mes: Corte espera concepto de Procuraduría

JUSTICIA

Pese a que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ya radicó su ponencia contra la demanda de inconstitucionalidad de la Reforma Pensional, este debate no podrá continuar hasta que la Procuraduría de Gregorio Eljach entregue su concepto a la Corte Constitucional.

De acuerdo con el magistrado Ibáñez, este debate se dilata ya que no se tendrá en cuenta el concepto enviado por la Procuraduría de Margarita Cabello, pues en ese momento no se había resueltó un impedimento de la magistrada Diana Fajardo.

“Tenía que resolverse un impedimento que lamentablemente no se resolvió y a su turno, como no se resolvió, la Secretaría debió dejar constancia de que a partir del momento en que se le debía correrse el traslado al procurador entonces el proceso estaba suspendido o sea que no se podía trasladarle o correrle el traslado al procurador para que emitiera su concepto hasta tanto se resolviera el impedimento", indicó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en La W.

Según el magistrado ahora se debera esperar a que la Procuraduría envíe su concepto. Para hacerlo tendrá 30 días hábiles y de acuerdo a eso se modificará su ponencia.

“La ley señala para que emita su concepto tiene 30 días, lo que sé es que el señor procurador también ha manifestado su interés en que el término no lo va a utilizar todo sino que va a emitir su concepto en un término menor, o sea en un plazo menor que puede ser una tercera parte una vez que eso ocurra entonces hay que hacer el ajuste en la ponencia con base en lo que el señor procurador opina", indicó el magistrado.

Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, este proceso dilata un debate que ya estaba avanzado y además, abre la puerta para que se adopte en otros procesos constitucionales.

“Si se adopta un camino de ese tipo por vía jurisprudencial tendría que hacerse en muchos casos o en los procesos pendientes en donde la procuradora saliente presentó su concepto y ahora ante la presencia del nuevo procurador debería solicitarse en todos los casos pendientes, lo cual me parece equivocado y la Corte tiene plena facultad para decidir en el sentido que quiera y el concepto no es obligatorio sino simplemente ilustrativo”, indicó.

Cabe resaltar que según el presidente de la Corte, el procurador Eljach ha radicado 14 impedimentos en ese tribunal debido a que antes, como secretario del Senado participo de algunos de esos proyectos, no obstante para este de la Reforma Pensional, no está impedido.

¿Qué dice la demanda contra la Reforma Pensional que revisará la Corte?

El primero se basa en que acogieron una proposición de los textos de Senado y para ella, eso viola el derecho que tienen los congresistas a debatir artículo por artículo, para presentar sus ideas, modificarlo o cuestionar lo que ya está.

“Cosas tan simples como el impuesto a las pensiones, no tuvo discusión en la Cámara de Representantes. El régimen especial que le va a caer a un cuarto de los colombianos, que es precisamente en las poblaciones étnicas que va a quedar a libre disposición del Gobierno, tampoco tuvo discusión. Son temas que son centrales y que no se pueden eludir en el debate, pero a eso hay que sumarle que este gobierno insiste en no tener estudios de impacto fiscal serios que nos permitan saber cuánto van a costar los proyectos”, manifestó Valencia.

Cabe resaltar que a fecha se han radicado más de 50 demandas de inconstitucionalidad de las guises han sido admitidas 12.

