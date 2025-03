A ritmo de tambor, Akupercu quiere motivar a los colombianos

La percusión es indispensable para la existencia de la mayoría de ritmos latinoamericanos. El origen africano de los tambores denota que aunque su creadores llegaron obligados a las Américas, la fusión con su pares culturales permitió que las identidades musicales los tengan como esenciales para la rítmica.

La colombiana Akupercu (Daniela Serna) lleva más de 20 años difundiendo su creatividad al ritmo del tambor llamador que interpreta. Lo fi tambó, es el primer disco del proyecto Akupercu. Esta influenciado por la música electrónica con sonidos provenientes del Tecno, el Dembow y la rima del Rap.

Lo fi tambó está compuesto por 10 canciones: Intuición, Envenená, La sombra, La tumba, Muertos, No paren, Embelesao, Navegar, Canela y Lo fi outro. Akupercu aprendió a interpretar ritmos e instrumentos autóctonos de la costa Caribe colombiana con Emilsen Pacheco, uno de las máximos exponentes del tambor afrocolombiano.

Como embajadora de esta tradición, fue recientemente galardonada como NYFA Folk/Traditional Artist Fellow 2024 por la New York Foundation for the Arts, un premio que celebra su contribución en la creación de una comunidad alrededor de la música y la percusión afrocaribeña. También fue reconocida con la Beca Creatives ReBuilt New York, fortaleciendo su papel como referente cultural en Nueva York.

En 2025 Akupercu presentará el sencillo Estrella de Belén, una canción inspirada en la carranga, que lanzará en homenaje a Gramalote, pueblo natal de su madre en Norte de Santander, Colombia. Este pueblo desapareció por una falla geológica y tuvo que ser refundado en un lugar para continuar su existencia.