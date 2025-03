Wilder Medina y una fuerte revelación: quiso atentar contra Camilo Vargas

Wilder Medina fue un delantero con muchas condiciones, campeón de Superliga (2013) y Liga (2014) con Independiente Santa Fe, pero sus problemas con el alcohol y las drogas impidieron que tuviera una mejor carrera. Hoy se encuentra rehabilitado y contando sus experiencias para que las juventudes no caigan en los excesos.

En diálogo con el programa Se Dice de Mí, de Caracol TV, el antioqueño contó una situación que nunca había revelado en la que por poco atenta contra la vida del hoy arquero titular de la Selección Colombia, Camilo Vargas, con el que compartió camerino en Santa Fe. Aseguró que no mantenían una buena relación y que la actitud de Vargas lo hizo enfurecer, al punto de pensar en “pegarle un tiro” y acabar su carrera.

¿Qué dijo Wilder Medina?

“Era su personalidad, llegaba y no saludaba. Solo saludaba a tres o cuatro y al resto no, pero no le decía nada. Ese día perdimos la final, yo entré llorando y entró él diciendo ‘perdimos la final, tranquilos, no pasa nada’ y se me vino todo a la cabeza y me fui a darle puños”, comenzó diciendo.

“Yo dije ‘le meto un tiro a ese muchacho y le acabo el fútbol’, así me toca irme para la cárcel, yo lo pago. Eso es lo que hace el licor y las armas, además yo tenía un pasado”, agregó.

No obstante, el entonces presidente de Santa Fe, César Pastrana, fue quien evitó la tenebrosa situación y decidió sacarlo del equipo. “Me llamó César Pastrana para decirme que le habían avisado que iba tarde para el entrenamiento, me preguntó si había tomado y le dije que sí. Me dijo que fuera a descansar, que presentaba mi carta de renuncia y que no fuera a salir a los medios. Me dijo ‘usted viene lesionado, usted no puede terminar la temporada’”, contó.

“Si hubiera llegado al entrenamiento, con esa rabia que llevaba, la hubiera cometido y hubiera dejado a la Selección Colombia sin uno de los mejores arqueros, el titular en este momento”, concluyó.