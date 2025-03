Hugo Rodallega, contundente sobre la posible llegada de Alberto Gamero a Santa Fe

Hugo Rodallega tuvo una semana extraña, pues el martes vivió la tristeza y desilusión de la eliminación de la Copa Libertadores, fallando además su penal en la definición ante Deportes Iquique. Pero el fútbol le dio algo de revancha tres días después, convirtiendo cuatro goles en la goleada 1-7 ante Envigado por la Liga colombiana.

En diálogo con Caracol Deportes, el capitán de Santa Fe volvió a referirse a esa derrota en el torneo internacional, así como no responsabilizó al técnico Pablo Peirano de esta situación y enfatizó en que los que fallaron los penales fueron los jugadores. Por su parte, se refirió a la posibilidad de tener como técnico a Alberto Gamero, siendo contundente al manifestar que desde lo deportivo “no le pondría drama”, pero entiende a los hinchas que lo cuestionan por su reciente paso en Millonarios.

“Uno de los momentos más duros”

“Esas son las cosas del futbol, de la vida. Lamentablemente, sufrimos una eliminación inesperada de la Copa Libertadores, teníamos mucha ilusión, quizás nadie se fija en el partido, en lo bien que el equipo jugó, lo que se intentó y se luchó ante un rival que se metió atrás, que tuvo una buena tarde con su arquero. Lo erráticos que estuvimos en el cobro de los penales. Fue triste, doloroso, frustrante, decepcionante. Es uno de los momentos más duros que he tenido en una instancia. Veníamos de perder la final con Bucaramanga y se sintió un vacío terrible, pero esta vez no fue la excepción y se sintió horrible la eliminación desde el punto penal”.

La responsabilidad de la eliminación fue de los jugadores

“No soy la persona indicada para juzgar al profe Peirano, si él tuvo o no culpa, eso ya lo analizarán otras personas. Como jugador, me baso a lo que él trabajó en el día a día, todo lo que trabajó, lo que planteó, las ideas tácticas del rival. Él planteó algo que venía manejando al ver el comportamiento de este equipo en partidos anteriores, con el partido en Chile. Es un tipo muy analítico, que le gusta plantear los partidos dependiendo del rival que va a tener al frente y sus características. Juzgarlo ahora, no soy el indicado. Como todos nosotros, hacemos parte de Santa Fe, de ese grupo de jugadores que fracasó, porque fracasamos y él hace parte de eso, siempre lo recalcó y lo dijo. Los responsables somos nosotros, los que pateamos somos nosotros. Si el resultado de los penales no hubiera sido tan errático, no estaríamos hablando de eso. Él no es quien ejecuta los penales y al final la directiva toma la decisión de desvincularlo, pero acá los grandes responsables somos nosotros y eso se lo dijimos a la cara al otro día”.

“Cuando estaba lejos, que jugaba en otras ligas y veía estas instancias de los colombianos, si es argentino, chileno, el que sea, en algunas ocasiones, equipos colombianos habían pasado de serie con mucho nivel y muy por encima de equipos, pero había visto eliminaciones que uno se preguntaba por qué si el equipo colombiano fue mejor, por qué no se daban los resultados a nivel internacional. Ahora que lo sufrí en carne propia, yo digo que nos está faltando en los detalles, quizá lo llama ‘ah que se cagaron’, sea en una instancia de penales, un partido abierto y yo comparto. Hay veces que uno enfrenta equipos que uno no le quita nada a nadie y mucho menos ganar de camiseta, pero si uno se pregunta, qué fue lo que pasó, si somos mejores, si se habla de historia, somos mejores; pero de eso no se trata, porque si en el momento de la serie, los resultados no se dan y los goles no entran, las fallas aparecen, el no concretar aparece, todo crea un desespero y un ambiente en el que el equipo no se ve bien y el que pierde es uno. Siempre ha sucedido eso y será algo que tenemos que mejorar”

Tras la eliminación, ¿solo queda salir campeón?

“Acá no se achica el margen de error, no se va a tener más presión ahora. Santa Fe es una responsabilidad, es como una obligación, una vez se firma un contrato con un equipo como Santa Fe, o muchos de los de acá, es para pelear títulos, no es para pasar de fase, no es para pasar a los ocho, para ganar partidos, no. Aman un equipo, la institución hace un esfuerzo y ese es el objetivo que tiene que tener Santa Fe. No solo este Santa Fe, sino a lo largo de la historia. Pero siempre va a ser así. No es que el margen de error es más chiquito, Santa fe sigue enfocado”.

¿Por qué le cedió el penal a Ángelo Rodríguez ante Envigado?

“Son momentos. El delantero siempre quiere estar marcado goles. Conozco a otros que no les gusta tanto marcar, le gusta desequilibrar, crear espacios, pasarles a otros. Pero yo soy de los que me siento mal, inclusive cuando el equipo gana, y si no participo en un gol o marco, es como que no hice nada. Se dio la oportunidad de marcar cuatro goles. Ayer la situación que se presentó, es muy fácil para mí, después de venir con una responsabilidad grande en los equipos en los que he actuado, he sido capitán en otros países y uno siempre va aprendiendo de eso. En Santa Fe, después del golpe durísimo y de seis partidos creo, Ángelo había marcado en la definición del punto penal y fue el único, pero no había marcado en la liga, entonces él acababa de entrar y en el momento que el árbitro va y revisa el VAR, que decía que fue penal, yo pensé en marcar cinco goles, tenía esa ilusión, pero lo miro a Ángelo y le digo, ‘prepárate que vas a hacer gol’ y me mira sorprendido, no esperaba eso. Le digo ‘vas a marcar, yo agarro el balón y te lo paso a vos porque necesito que marques gol’. Es un tema de confianza, de compañerismo, algo más mental, el equipo necesitaba que todos sumemos esa confianza individual para que nos enfoquemos y todo llegue a fluir”.

“La gente quiere títulos, no un tipo que haga goles y no sirvan para nada”

“Me enteré dos horas después del partido. Eso es chévere, es bonito, porque he pasado por muchos clubes y ha sido algo muy bonito esa experiencia de marcar en todos lados donde he jugado, he dejado esa huellita, ya son varias cosas que han quedado por ahí en récord, que son cosas individuales que lo hacen sentir orgulloso, a la familia. Me siento afortunado de hacer parte de nata Fe, he luchado y he hecho de todo para dar una alegría. La gente quiere títulos, no un tipo que haga goles y no sirvan para nada. Vamos a seguir dándole y seguir creciendo en lo individual y lo grupal”.

La posible llegada de Gamero

“Desde el punto de vista como jugador y profesional, no le pondría drama. Pero el pensamiento o el análisis del hincha, es muy válido. No soy el indicado para decir quién debe llegar, no tengo velas en ese entierro. Soy uno más para aportar y el que llegue, ojalá llegue pronto, para que podamos comenzar a trabajar y conocerlo. Hacer un conjunto que siga luchando por el verdadero objetivo”.