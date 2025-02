Santa Fe perdió millonario premio económico tras quedar eliminado de la Copa Libertadores

“Es un fracaso total no pasar la fase y quedar eliminados. No voy a maquillar la situación, es real y hay que aceptarlo”, fueron algunas de las palabras del entrenador Pablo Peirano, quien reconoció el fallo de no avanzar de fase en Libertadores para Santa Fe. El conjunto bogotano, perdió desde los penales ante Deportes Iquique de Chile, que ahora se medirá frente a Alianza Lima, vencedor de la otra llave contra Boca Juniors.

El cuadro Cardenal igualó la serie de manera agónica al minuto 90+7 con la anotación de Christian Mafla, conduciendo a la definición desde los penales. Pero allí, de cinco cobros, cuatro no pudieron ser convertidos (Omar Albornoz, Lucas Ríos, Daniel Torres y Hugo Rodallega), mientras que en el equipo chileno Leandro Requena atajó dos y salió como figura.

Lo que deja de recibir Santa Fe tras la eliminación

Por el hecho de haber disputado la fase 2 de la Libertadores, el cuadro bogotano recibió 500.000 dólares. No obstante, perdió la posibilidad de percibir 600 mil dólares, premio que hubiese recibido por disputar la tercera ronda del máximo torneo Conmebol.

Le puede interesar: Liga Colombiana 2025: tabla de goleadores y vallas menos vencidas del campeonato

En caso tal de que hubieran ganado la fase 3, se aseguraban 3 millones de dólares (1 por cada partido de local) y 300 mil dólares en caso de victoria. En la peor de las situaciones, de haber perdido esa instancia, hubiera caído a la fase de grupos de la Sudamericana y ahí hubiera conseguido 900 mil dólares (300 mil por cada juego de local), además de la posibilidad de ingresar 115 mil dólares por alguna victoria.

No obstante, Santa Fe no cumplió con el objetivo y el hecho de haber sido el equipo que más puntos sumó en 2024 en la tabla de reclasificación, apenas duró 180 minutos. Lo que quedó fue el revuelo por una posible salida del entrenador uruguayo, quien en rueda de prensa dejó abierta la puerta a cualquier posibilidad.

Ahora el club deberá centrarse netamente en los torneos locales, buscando conseguir un título para regresar a Libertadores -de manera directa- en 2026. Por ahora, el próximo reto será Envigado en calidad de visitante el viernes 28 de febrero.