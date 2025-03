Marino Hinestroza se sinceró: “Me encanta jugar contra Millonarios en Bogotá”

Recientemente, en un programa que realiza Atlético Nacional en la plataforma de streaming llamada Kick, una de sus figuras habló sobre los equipos que le generan un sentimiento especial cuando los enfrenta.

Marino Hinestroza fue uno de los protagonistas del equipo antioqueño durante los últimos tres títulos del club antioqueño. Junto a Johan Castro en la dinámica del conjunto verde, ambos respondieron varias preguntas, pero las más llamativas fueron sobre otras escuadras.

Esto respondió Marino y Joan Castro

¿A qué equipo quieren hacerle gol siempre?, entre risas el joven extremo del Valle del Cauca dijo: ”Ya se los hice y yo qué culpa tengo: a América y Millonarios; a los dos. Fue un golazo (contra América) y en una final”.

Posteriormente, se les preguntó sobre cuál era el clásico qué más les gustaba jugar, en esta oportunidad ambos futbolistas coincidieron y manifestaron: “A mí me gustó mucho contra América, en los dos. Me encanta jugar contra Millonarios en Bogotá. Me gusta porque el clima allá es hostil y eso te da más…”. Joan Castro coincidió: “El ambiente te llena de poder”.

Números de Marino con Atlético Nacional

Recordemos, que el jugador llegó en junio del 2024, directamente desde el fútbol estadounidense, su equipo era Columbus Crew, quien era dueño de sus derechos deportivos, para este 2025 Nacional decidió comprar el 50% del pase del jugador, el cuadro de la MLS guardó el otro 50%.

Desde su llegada suma más de 1600 minutos, además ha defendido la camiseta verdolaga en 26 compromisos, en esa cantidad de encuentro registra cuatro goles y el mismo número de asistencias. En poco tiempo logró alzar 3 títulos, 1 Liga, 1 Copa y la Superliga.

El reto de Nacional para este año

Sin duda alguna, la mira del equipo verde de Medellín para este 2025 está en la Copa Libertadores, certamen el cual ha ganado en dos ocasiones, 1989 y 2016. Nacional logró su clasificación luego de ser campeón en el segundo semestre del 2024.

Uno de los referentes del plante recientemente expresó: “Tenemos esa linda oportunidad de estar en un torneo internacional e importante como lo es la Libertadores. Es un certamen duro porque te encuentras con equipos muy formados, con grande figuras, creo que Nacional está para dar la pelea y pensar en grande”, David Ospina.