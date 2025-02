David Ospina reveló que estuvo a punto de retirarse, antes de llegar a Nacional: esta fue la razón

David Ospina cumplió el sueño de muchos: tener una exitosa carrera en el fútbol europeo y, después de muchos años, regresar al club de sus amores para ser campeón de la Liga como capitán y máximo referente.

Así pues, el experimentado guardameta habló en El VBAR Caracol sobre la felicidad de estar nuevamente en el equipo antioqueño, la alegría por el título conseguido de la mano del entrenador Efraín Juárez y la ilusión de cara a la venidera Copa Libertadores.

“Si me hubieran dicho que sería rápidamente campeón cuando iba a firmar el contrato, lo habría hecho sin pensarlo. Las cosas se fueron dando, se armó un buen equipo, encabezado por Juárez. Se fortaleció el plantel, fuimos paso a paso, partido a partido y finalmente se logró el objetivo bastante importante, darnos alegría y darle esa felicidad a la hinchada de Nacional”, sentenció.

Ospina estuvo cerca del retiro

El mítico guardameta de la Selección Colombia reveló que estuvo a punto de haberse retirado del profesionalismo, previo a su llegada al cuadro verde, por cuenta de la complicada lesión que tuvo en el codo durante su paso por Al-Nassr.

“Hoy no tengo en la cabeza el retiro. Desde que me pasó lo del codo, decide no proyectarme porque cuando haces esas cosas, te puede cambiar todo en un segundo. Al proyectarse, uno se olvida de vivir el momento. En mi cabeza, tenía la intención de volver a Europa y hacer más cosas, pero en ese momento de la lesión se me cerró todo y pensé en dar un paso costado“, contó.

Y complementó respecto a la incertidumbre que tuvo que pasar: “Muchos no saben lo que viví en ese año (de para por la lesión). Tuve situaciones complejas. Los médicos me decían que era difícil volver a jugar. Las manos son importantes para mi posición, pero no funcionaba la intervención que se hizo en el codo. Después se tomaron otras decisiones y eso me ayudó a poder volver a tener la movilidad y la fuerza suficiente para pararme bajo los tres palos. Ahora, hoy en día, tener esta oportunidad en Nacional me da ese aliento y esas ganas de seguir aprovechando”.

Más declaraciones de David Ospina

Inicio de la era Gandolfi en Nacional: “Tú acabas de decir una palabra fundamental que se debe tener en el fútbol y es el tema de la adaptabilidad, uno como jugador debe adaptarse a los cambios por más fuertes que sean, uno siempre debe estar dispuesto para que el beneficio colectivo se pueda dar. Cada cuerpo técnico viene una con idea, con su manera de trabajar. Debemos seguir pensando en hacer las cosas bien y fortalecer el grupo, yo soy convencido que si hay unión dentro del plantel los resultados seguirán llegando”.

Sueño de ganar la Copa Libertadores: “Nos tenemos que mentalizar a eso, tenemos esa linda oportunidad de estar en un torneo internacional e importante como lo es la Copa Libertadores. Es un certamen duro porque te encuentras con equipos muy formados, con grande figuras, creo que Nacional está para dar la pelea y pensar en grande”.