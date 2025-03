Johan Mojica envió certero mensaje a quienes lo critican en Selección Colombia: esto dijo

Johan Mojica viene destacando en el fútbol español de la mano del RCD Mallorca. El lateral colombiano es habitual titular para el entrenador Jagoba Arrasate, lo cual le ha permitido mantenerse vigente para la Selección Colombia.

Justamente sobre su brillante actualidad habló en entrevista con la Agencia EFE. El exjugador del Deportivo Cali se refirió a los objetivos para este año en el cuadro mallorquín y la ilusión de continuar defendiendo la camiseta tricolor.

Varios jugadores ya han hablado del sueño de ir a Europa, pero el entrenador, Jagoba Arrasate, solo habla de la permanencia en público. ¿Qué se dice en el vestuario?

“Es claro que el objetivo y el sueño es estar en Europa, pero primero hay que cumplir el objetivo que nos dice el míster, la permanencia. Estamos ahí, claro. ¿Por qué no intentarlo? Es bueno pensar en grande y creo que la base para estar donde estamos es la humildad que tenemos como equipo, no creerse ni más ni menos que nadie, solo pensar en ganar el próximo partido".

Y encima se han repuesto de un momento muy complicado como fue el primer mes y medio de año. ¿Cree que la Supercopa y todo lo ocurrido les pudo afectar?

“El trabajar para la Supercopa fue algo muy bonito, no nos afectó sino que nos motivó bastante. Tener un partido en Arabia representando al Mallorca es bastante ilusionante para la isla, la identidad del equipo está en sintonía con lo que nos pide Arrasate. En este deporte tan competitivo siempre hay altibajos, todos los equipos los tienen”.

En la evolución del proyecto del Mallorca, hace dos temporadas lograron 50 puntos en liga, la pasada campaña llegaron a la final de Copa del Rey y ahora vuelven a estar arriba. ¿Por qué cree que cada año se destaca en alguna competición?

“En gran parte fue la motivación para venir aquí. Ver al club en crecimiento es lo que buscaba en mi carrera, no quería un equipo que solo compitiera por hacer un buen papel. Estar en esas posiciones tan privilegiadas nos hace querer más”.

Hace doce años que llegó a España y son más de 300 partidos entre todas las competiciones en el país. Sin embargo, fue en 2018, a partir de su lesión, cuando consiguió estabilizarse en la élite. ¿Por qué cree que esa mejor versión ha llegado en este punto?

“Hay que pasar situaciones para corregir ciertas actitudes en lo deportivo y en el día a día, me ha ayudado mucho el paso por todos los clubes anteriores. Antes de la lesión era un jugador y después fui otro. Invierto mucho en mi salud y ahora me siento muy bien, muy completo, hago mucho énfasis en el cuidado personal. Siento que respeto mi trabajo y se están recogiendo los frutos”.

Con la selección, ¿se ve a largo plazo jugando con Colombia?

“Estaré hasta que el cuerpo técnico de turno lo decida. Yo me siento para aportar mucho fútbol tanto en la selección como en el club. La gente piensa que a tus 32 años estás de salida, pero yo no le presto atención a eso y es algo que todavía no he pensado. Es algo positivo porque muchos futbolistas a mi edad ya se plantean la retirada y yo no lo necesito.

¿Le gustaría acabar su carrera deportiva en su país natal? Y en ese caso, ¿cree que el Mallorca será el último club para el que juegue en Europa?

“Estoy donde quiero estar, aquí me quedan muchos años de carrera y en su momento, cuando se dé el ir a otro sitio, bienvenido será. España es mi segundo hogar y estoy agradecido. Estoy dejando un legado en este país y siento que me queda mucho fútbol aquí. Si se presenta volver a Colombia en otro momento ya se verá, pero soy bastante competitivo y por eso sigo aquí”.