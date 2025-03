Inminente Paro de productores de arroz en el País

Neiva

En las instalaciones de Fedearroz seccional Campoalegre se adelantó un encuentro arrocero que contó con la presencia de representantes de las organizaciones de productores, distritos de riego, dignidad arrocera, e institucionalidad, con el propósito de buscar salidas concertadas a la crisis arrocera por bajos precios, y conjurar el anuncio de paro en los departamentos del Huila y Tolima.

Luego de una amplia exposición de problemáticas en torno al subsector del arroz por parte de los participantes en esta reunión, la viceministra de asuntos agropecuarios Geidy Xiomara Ortega Trujillo, sostuvo que el gobierno nacional está en disposición de diseñar los mecanismos necesarios para apoyar a los pequeños y mediadnos productores.

“Lo que proponemos para Tolima, Huila y Meta, los distritos de arroz riego, es que, de la mano de las gobernaciones, las secretarías de agricultura, la coordinación de los distritos, se tenga la caracterización en tiempo récord de los productores de arroz, y posterior o a la par de esta caracterización estamos diseñando unos mecanismos para de alguna manera apoyar el diferencial de precio. Lo que han pedido las dignidades arroceras en un 10% por encima del diferencial que representa alrededor de 18.500 pesos, lo que estamos analizando a la par de la caracterización es como logramos hacer que el pequeño productor reciba de manera directa este apoyo”.

Por su parte el secretario de agricultura y minería, Carlos Alberto Cuéllar Medina, sostuvo que se deben buscar soluciones concertadas entre todos los actores, frente a un gremio tan importante como el del arroz que contribuye a la dinámica económica y a la seguridad alimentaria del país.

“Hoy nuestros arroceros huilenses que son los que más producen en términos de rendimientos por hectárea, por encima de las 7 toneladas, equivalentes hasta 130 bultos por hectárea, que es récord nacional junto con Tolima, lamentablemente si no sacan producen 110 bultos no recuperan sus costos de cosecha, y por eso quisimos llamar la atención del gobierno nacional en poner aquí un salvavidas, generar una ayuda a estos productores y hoy se ha propuesto producto de esta reunión con la viceministra que adelantemos como ya venimos haciendo un censo de los productores que tienen esa condición de cosechar arroz desde el mes de enero y hasta junio de este año previendo que esa es la intención de impactar a esos productores para poderlos apoyar desde el gobierno nacional y nos hemos ofrecido desde el gobierno departamental a contribuir con la recolección de esa información tema en el que ya venimos trabajando, y que el gobierno nacional pueda brindarles una ayuda siempre propendiendo porque en nuestro territorio no exista ningún tipo de bloqueo, ningún tipo de paro, porque eso también deteriora la economía regional y no queremos desde el gobierno departamental que eso ocurra, apoyamos desde en proponer salidas a esta problemática, contribuimos a la solución de problemas, pero no queremos que nuestro departamento se detenga, queremos que sigan creciendo todos los sectores de la producción, desde luego dándole una mano a nuestros arroceros”.

Sin embargo, en las conversaciones, según los arroceros quedó claro que no hay plata para apoyo inmediato y no sería de pronta solución por lo cual es inminente el paro, de acuerdo con lo expresado por Martin Vargas, líder de dignidad arrocera dignidad arrocera en el Huila. “Queda claro que realmente el gobierno se tira la pelota entre la industria y hoy nos la retira a nosotros los agricultores alcalde y secretaría de agricultura departamental en cada municipio arrocero pero lo que queda es claro y dice la ministra que no hay La Plata por eso tenemos que apoyar este paro el 3 de marzo porque tenemos que el gobierno tome conciencia y la industria para que salga La Plata de un recurso donde no lo debe estar pero a La Plata la hay y se debe salir si no logramos eso no va a haber solución pronta para el precio de la rosa por eso estamos pidiendo la caracterización y todas están respondiendo a cada departamento y hoy la vice y el gobierno le tira la pelota a las alcaldías a las gobernaciones cuando sabemos que no la tiene ni la tiene fedearroz, ahí está el meollo del asunto ahí está la problemática que a eso nos da la razón que tenemos que salir a paro el 3 de marzo.

Por último y ante el anuncio de paro por parte de los productores alineados con Dignidad Arrocera, la funcionaria sostuvo que el gobierno es respetuoso del derecho a la movilización, y que no va a reprimir a quien lo haga, y al contrario reconoce y valora estos gestos como propios.

Los lideres organizadores del paro nacional de cada departamento se reunirán el día de hoy para definir el mecanismo de la movilización nacional del próximo lunes.