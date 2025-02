Mesa de diálogo entre gerencia de Afinia y trabajadores busca acuerdos laborales

Luego de la propuesta emitida por parte de la Gerencia General de Afinia, el principal operador de energía en el Caribe Colombiano, los trabajadores aceptaron instalar una mesa de negociación para socializar sus pliegos de peticiones, y así lograr dar por terminada la puja entre sindicato y empresa.

Aunque con este gesto se demuestra una buena voluntad de diálogo entre las partes, los trabajadores fueron enfáticos en afirmar que para iniciar las conversaciones, la compañía no puede excusar su responsabilidad y obligaciones con el personal debido a las ineficiencias administrativas y mediante una carta le expresaron al Gerente General, Ricardo Arango, que no pueden restrigir los derechos de sus empleados so pretexto de la sostenibilidad de la entidad.

“A lo largo de la historia, nosotros, los trabajadores hemos puesto nuestro mejor esfuerzo y compromiso al servicio de la compañía, aportando nuestro conocimiento y dedicación como principal aporte al desarrollo empresarial. Sin embargo, distintas administraciones y decisiones de gerencia en el pasado han derivado en grandes problemas financieros y operativos que hoy afectan la operación”, afirma la misiva.

En este orden de ideas, los trabajadores de Cesar, Córdoba, Magangué y Sucre adscritos a Sintraelecol, Sindicato de los Trabajadores de la Energía de Colombia, insisten en una negociación colectiva y manifestaron también que “Nuestra convicción es que la empresa puede y debe ser rentable de manera responsable, manteniendo siempre el enfoque en la calidad de vida de las personas, la transparencia en sus actos y la cercanía con la comunidad”, aseguró Carlos Roncancio Asesor Legal de los Trabajadores.

La mesa de instaló justamente en Cartagena, en las últimas horas y se prevé inicien las conversaciones a finales de marzo.