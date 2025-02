Los afiliados de las EPS en Pácora, Caldas están preocupados por la falta de entrega de medicamentos

Manizales

En un informe que presentó la Personería de Pácora en el concejo, se evidenció la problemática que tienen los afiliados de las EPS, en especial, los de Nueva EPS, quienes son los principales afectados y es que las acciones de tutela elevadas para hacer valer el derecho a la salud no surten efecto.

Rubén Ramírez Giraldo, presidente del Concejo de Pácora, explica que no están entregando las medicinas, “es muy difícil conseguirlas, estamos en situaciones precarias, hay gente que no tiene cómo comprarlas, entonces se quedan con la fórmula. En el informe que presentó el personero, nos contó que están llenos de tutelas y desacatos, pero no responden por ningún lado”.

Ramírez Giraldo, agrega que citaron a los representantes de SURA, Salud Total y Nueva EPS, en que los primeros dos expusieron sus informes y propuestas, pero esta última no, pese a que podían resolver las dudas de forma virtual y presencial, sin embargo, no fue posible. “Mi mamá es usuaria de Nueva EPS, llegué a reclamar las pastillas, pero solo me entregaron una de 30, por lo que tuve comprarlas; vamos a Manizales y nos dicen que en Pácora pidamos los medicamentos, pero tampoco hay y eso es lo que sucede con los servicios de salud”.

Desde la corporación, están esperando el pronunciamiento oficial de la Nueva EPS para que dé soluciones prontas y efectivas a los miles de habitantes que han interrumpido sus tratamientos médicos y no pueden comprar las medicinas externamente.

