BON JOVI lanza “SLIPPERY WHEN WET” edición DELUXE

La Edición Deluxe incluye una versión acústica de “Wanted Dead Or Alive”, muy buscada desde hace tiempo, así como cuatro grabaciones en vivo de la histórica gira Slippery When Wet Tour de 1987, dos de las cuales, incluida la épica “Let It Rock”, no se habían escuchado antes.

El Deluxe también cuenta con emocionantes mezclas inéditas de “Livin' On A Prayer (Thank You Goodnight Remix)”, que se escuchó brevemente en la exitosa serie documental de la banda, y “Raise Your Hands (Extended Obie O’Brien Mix)”.

“Slippery When Wet” arrasó en su lanzamiento inicial el 18 de agosto de 1986. El disco debutó en el número 1 del Billboard 200 y se mantuvo en esa posición durante ocho semanas. Por no mencionar que se convirtió en “el álbum más vendido de 1987”, según Billboard.

Es el disco más vendido de la banda, con 12 discos de platino. Contiene éxitos instantáneamente reconocibles como “You Give Love A Bad Name”, “Livin' On A Prayer” y “Wanted Dead Or Alive”. Las canciones de “Slippery When Wet” han alcanzado los 9.400 millones de streams hasta la fecha. Hablando de la influencia del LP, Guitar World lo incluyó entre los “20 mejores álbumes de Hair Metal de los ochenta”, y Rolling Stone lo nombró uno de los “50 mejores álbumes de Hair Metal de todos los tiempos”.

El lanzamiento de “Slippery When Wet” da el pistoletazo de salida a un ajetreado 2025 para BON JOVI. El año pasado, la banda lanzó su clásico álbum recopilatorio, “Greatest Hits”, en vinilo 2LP y consiguió un codiciado Diamante de la RIAA por su single “Livin' on a Prayer”, reconociendo unas ventas de 10 millones de unidades certificadas.

Este es el segundo hito en la carrera de la banda, después del Diamante conseguido por su álbum “Slippery When Wet”. A lo largo de su ilustre carrera, BON JOVI ha vendido un total combinado de 72 millones de unidades certificadas por la RIAA hasta la fecha, incluyendo el álbum “Crossroads” (7 veces Platino) y los singles “Wanted Dead Or Alive” (6 veces Platino), “You Give Love A Bad Name” (5 veces Platino) y “It’s My Life” (3 veces Platino).

A principios de este año, la banda ganadora del premio GRAMMY® conmemoró el 40 aniversario de su debut homónimo con el lanzamiento digital de BON JOVI DELUXE EDITION en todas las plataformas de streaming a través de Island/UMe con un tráiler especial del 40 aniversario. También estará disponible el 28 de febrero en 2CD, mientras que el álbum original se ofrece como un exclusivo LP de vinilo color Rubí de edición limitada y casete de edición limitada.

SLIPPERY WHEN WET DIGITAL DELUXE EDITION TRACKLISTING

Original Album (Disco 1)

1. Let It Rock2. You Give Love A Bad Name3. Livin' On A Prayer4. Social Disease5. Wanted Dead Or Alive6. Raise Your Hands7. Without Love8. I’d Die For You9. Never Say Goodbye

10. Wild In The Streets

Bonus Tracks (Disco 2)

1. Wanted Dead Or Alive (Acoustic Version)

2. Livin' On A Prayer (Thank You Goodnight Remix)

3. Raise Your Hands (Extended Obie O’Brien Mix)

4. Wild In The Streets (Live at Cincinnati Gardens, March 18, 1987)*

5. Livin' On A Prayer (Live at Cobo Arena Detroit, March 11, 1987)

6. Wanted Dead Or Alive (Live at Cobo Arena Detroit, March 11, 1987)*

7. Let It Rock (Live at Nassau Coliseum, August 9, 1987)

SLIPPERY WHEN WET TRACKLIST – VINILO

Side A

1. Let It Rock

2. You Give Love A Bad Name

3. Livin' On A Prayer

4. Social Disease

5. Wanted Dead Or Alive

Side B

1. Raise Your Hands

2. Without Love

3. I’d Die For You

4. Never Say Goodbye

5. Wild In The Streets