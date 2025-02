Nuevo panfleto causa zozobra en Barrancabermeja. ¿Qué dice?

Bucaramanga

Un reciente panfleto de desconocida procedencia, ha generado alarma entre los habitantes de Barrancabermeja. El texto, que ha circulado en redes sociales, contiene amenazas directas a sectores de la sociedad local, provocando preocupación en la población.

El panfleto, que no especifica el nombre del grupo responsable, deja entre ver, que la misma comunidad de forma anónima se han unido con el propósito de acabar con algunos actores delictivos del distrito, como lo son integrantes de grupos de delincuencia común organizada. “Se ha creado un nuevo grupo armado contra los grupos subversivos (...), no apoyamos ni a Marihuano, tampoco apoyamos a ningún grupo subversivo sea ELN, FARC, AUC, AGC, somo del mismo pueblo de Barrancabermeja, gente del común...”, dice el comunicado.

Ampliar

En este pasquín también hacen un llamado a los menores de edad que consuman o comercialicen estupefacientes: “Las niñitas y niños de 13, 15 y 15 años que ya se creen mujercitas y hombres, que mantienen consumiendo marihuana (...), también los tenemos en la mira, los que se hacen vía al cementerio sigan el mismo camino después de 24 horas consumiendo también se les va a dar de baja, se les está advirtiendo por medio de esta nota que se creó, por favor vamos a hacer una masacre, está sentenciada y no aguatamos más...”, se lee textualmente en el panfleto.

Ampliar

Al finalizar el comunicado hacen un llamado a líderes comunales y a las autoridades locales del Distrito: “Líderes comunales, no se metan a velar por nadie, porque no les van agradecer. Señor alcalde no hay tiempo. Coronel de la Policía le quedó grande Barrancabermeja, no reporta captura, menos allanamientos. Señores de los derechos humanos a metros con todo esto”. Entre otros mensajes en tono intimidatorio dirigidos a diferentes sectores de la ciudad: grupos armados, grupos delincuenciales y comunidad en general.

Ampliar

¿Qué dicen las autoridades?

La Coronel Adriana Paz Fernández, Comandante Departamento de Policía Magdalena Medio. “Estamos invitando a la ciudadanía en general a que rompan esas cadenas de desinformación, a que tengamos en cuenta que existe en el código penal, el artículo 343, que habla del terrorismo y precisamente estas acciones terroristas que generan miedo, instigación a la comunidad, a cualquier sector”, comentó.

Lea también: Aparecen nuevos panfletos del ELN en Santander: autoridades en Barrancabermeja investigan

La Coronel también agregó no le dan credibilidad a este tipo de comunicados que solo buscan alarmar a la ciudadanía: “Un buen ciudadano no va a hacer eso, para empezar. No le damos credibilidad a ese panfleto que ha salido. Nosotros estamos haciendo control territorial, nos dimos a la tarea también de georreferenciar las jurisdicciones donde se podría presentar las afectaciones de acuerdo a esos panfletos que han circulado por ahí, que en su mayoría son falsos, realmente son falsos”, precisó.

Podría interesarle: Preocupantes cifras de desplazamiento en el Magdalena Medio: Unidad de Víctimas

Para finalizar manifestó que de parte de las autoridades policiales están haciendo presencia constante en toda la jurisdicción. “La comunidad puede estar tranquila en que la Policía Nacional está haciendo la presencia en estas jurisdicciones con los planes especiales, con los allanamientos que estamos viendo, con el control territorial, la presencia de nuestras unidades con el ámbito interinstitucional también aquí en estas zonas, ahora potenciando Barrancabermeja con 60 nuevos patrulleros de Policía que vienen a reforzar ese pie de fuerza ”: concluyó.