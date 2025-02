¿Ven clase sentados en cajas de cartón? esto se conoce sobre denuncia ante un colegio en Bucaramanga

Colegios públicos no tendrán clase el viernes

Bucaramanga

El Concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, denunció a través de un video en redes sociales que, en la Institución Educativa Oriente Miraflores de la comuna 14 de Bucaramanga, “los estudiantes atienden sus clases sentados en cajas de cartón, en el piso o en sillas rimax”.

Ante esta situación y en respuesta a la denuncia, desde la Secretaría de Educación, respondieron que es falso que los estudiantes estén viendo sus clases en esas condiciones.

“Esa noticia que se publica a través de redes sociales es una noticia que no es totalmente cierta, si bien es cierto tenemos un deterioro sostenible en los pupitres de casi todas las instituciones educativas por un rezago que traemos de años de no entrega de este tipo de mobiliarios, también en el Oriente Miraflores la rectora ha venido haciendo algunas gestiones sobre la compra de algunas sillas adicionales con el propósito de que los estudiantes no estén en el piso ni en cajas como se ve en el video”, comentó Martha Guarín, Secretaria de Educación de Bucaramanga.

La funcionaria agregó que aunque sí existen necesidades de mobiliario, lo que se ve en fotografías fue un tema puntual y ocasional de parte de los estudiantes, que no corresponde a la realidad.

“No negamos que haya deterioro de los pupitres porque eso sería mentirle a la ciudadanía y no acostumbramos a hacerlo, pero lo que sí es cierto es que hemos venido tratando de solventar las necesidades, estamos hoy propiciando las soluciones y pues será un proceso progresivo a medida que la secretaría pueda ir adquiriendo el mobiliario y supliendo los pupitres que se necesitan para que nuestros niños estén en las condiciones óptimas que todos queremos”, agregó Martha Guarín.

Por su parte la rectora de la Institución Educativa Oriente Miraflores, Gladys Ardila, confirmó este miércoles 26 de febrero a Caracol Radio, que ya recibieron parte del mobiliario que desde octubre estaba programado para entrega desde la Alcaldía Bucaramanga.

De esta situación hay una tutela interpuesta, según confirmó el concejal Camilo Machado, desde la Secretaría de Educación espera notificación para dar entregar respuesta formal al caso.