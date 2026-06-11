Capturan a mujer por vender chance ilegal en San Juan Nepomuceno

En desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, fue capturada en flagrancia una mujer de 62 años de edad, señalada de presuntamente dedicarse a la comercialización y distribución de chance y boletería ilegal en este municipio.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 15 colillas de chance, 10 colillas de boletas, un libro de contabilidad y la suma de $2.435.000 en efectivo, elementos que serían utilizados para el desarrollo de esta actividad ilícita.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional, la capturada presuntamente venía ejerciendo de manera ilegal actividades relacionadas con juegos de suerte y azar, afectando las rentas destinadas a programas sociales y de salud.

Asimismo, se conoció que la mujer registra cuatro anotaciones como indiciada en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por la misma conducta delictiva.

La capturada y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, indicó: “Continuamos adelantando acciones contundentes contra quienes desarrollan actividades ilegales que afectan las rentas del Estado. Invitamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas y a apoyar el juego legal como mecanismo para fortalecer los recursos destinados a programas sociales y de salud”.