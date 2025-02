Expertos de Boyacá asesoran a los indígenas del Cauca para fortalecer su Sistema Económico Propio

Tunja

Nely Pérez, Directora del Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá, CREPIB le contó a Caracol Radio la experiencia que ha significado para ella y su grupo de trabajo el proyecto de “Fortalecimiento del Sistema Económico Propio indígena del Cauca mediante innovación y apropiación social del conocimiento”, que adelantan con el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y que es apoyado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Estamos realizando un proyecto que consiste básicamente en transferir una serie de capacidades y herramientas para que el recién creado centro de innovación y productividad de la comunidad indígena del Cauca tengan una herramienta que les pueda ayudar a ellos a generar una mayor fortaleza en su tejido empresarial”.

Sin duda, la riqueza de la cultura de las comunidades indígenas del Cauca es lo que más ha sorprendido a la directora del CREPIB.

“Principalmente es el tema del conocimiento ancestral, el conocimiento que ellos tienen es un conocimiento traído de generación a generación de manera oral y es un conocimiento que les ha permitido estar aquí hoy y ahora, pero es un conocimiento invisible al mundo del conocimiento científico al que nosotros estamos acostumbrados. Que no sigan un rigor, que no sigan el método científico para llegar a esos conocimientos, no los invalida, pero sí los ha hecho invisibles en términos generales de la ciencia, de la tecnología e innovación en el país, por ejemplo, muchas iniciativas que ellos tienen han sido producto de la aplicación de esos conocimientos”.

Mencionó algunos de los emprendimientos en los que vienen trabajando con los indígenas.

“Extractos, pinturas, una cantidad de andamiaje artesanal que solo se da allá y se existe allí, la idea del centro es agregarles valor a todas esas iniciativas, obviamente con toque un poco diferente también que es el segundo elemento que nos llamó mucho la atención es porque no es con el modo y el único interés del lucro que tenemos en Occidente, sino básicamente para conservar y para tratar de que esa riqueza se quede en el territorio”.

El proyecto que avanza en un 60% se espera que termine en junio.