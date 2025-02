27 de febrero: Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos

Antioquia

En el marco de esta conmemoración, se hace un llamado a reconocer la importancia de los trasplantes que, además de salvar vidas, requieren de un gran cuidado posterior para garantizar el éxito del tratamiento y optimizar la rehabilitación de los pacientes.

Durante la última década, Colombia ha experimentado un leve incremento en su tasa de donación de órganos. Para el año 2024, se registraron 7,4 donantes por millón de habitantes, con 389 donantes efectivos en todo el país. No obstante, el número de personas en espera continúa siendo elevado, superando las 4.000 al cierre del año pasado.

En Colombia, la lista de espera para trasplantes en 2024 alcanzó los 4.046 pacientes. De estos, el trasplante renal concentra la mayor demanda con 3.732 solicitudes, seguido por intervenciones para hígado (178), pulmón (48), corazón (24), y otros trasplantes (64). Estas cifras evidencian el desafío que representa el trasplante de órganos en el país y la necesidad de fortalecer tantos los programas de donación, como el seguimiento médico.

El proceso de recuperación tras un trasplante es esencial, ya que implica una vigilancia constante para evitar complicaciones y asegurar el correcto funcionamiento del órgano implantado. La atención especializada y el acompañamiento médico son determinantes para que los pacientes alcancen una rehabilitación exitosa, repercutiendo positivamente en su bienestar general.

A este escenario se suma la dimensión humana en el quehacer médico. Isabela Botero Hincapié, directora y productora del documental, La Pieza Faltante, quiso plasmar a través de su obra la realidad de los galenos, quienes pasan por tristeza, frustración, y estrés cuando no tienen la pieza que hace falta para “salvar vidas”.

Los médicos desempeñan un papel fundamental en el proceso de trasplante de órganos, no solo por su conocimiento, sino por la capacidad de brindar apoyo tanto a los donantes como a los receptores. Más allá de su destreza profesional, no debemos olvidar la parte humana, “ellos no son robots, son seres humanos que también lloran las pérdidas de sus pacientes” afirmó la directora.

Para muchos pacientes con enfermedades crónicas o terminales los trasplantes representan su única esperanza de vida. Por eso es importante fomentar una cultura de donación de órganos y tejidos, para que los pacientes en lista de espera tengan la oportunidad de continuar viviendo.