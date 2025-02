14.600 Tumbas hay en el Parque Cementerio Jardines de Armenia, el apoyo en el duelo es fundamental

Armenia

La Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia con su unidad de duelo adelanta un programa especial denominada pastoral de la esperanza donde realizan acompaña espiritual y psicológico a 40 madres que por diferentes motivos viven el duelo de la muerte de sus hijos.

Y es que el noticiero del mediodía lo originamos desde la Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia, que desde hace 49 años funciona al sur de la ciudad de Armenia y que esta adscrito a la Diócesis de Armenia.

La Fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia ha venido trabajando no solamente en la parte física de este de este cementerio, sino también en la atención social, humana y demás de todas las familias que, directa o indirectamente tienen que ver con el Parque Cementerio.

Transmisión desde el Parque Cementerio Jardines de Armenia, Foto Caracol Radio Ampliar

El padre César Ladino es el director precisamente de la fundación y el cementerio manifestó “hemos tenido siempre una bandera por ser un ente eclesial de nuestra diócesis, hemos querido como siempre el ser humano y esa dignificación pues obviamente está presente cuando llega la familia en el dolor, del duelo, de la muerte de ese ser querido y esa dignificación empieza desde allí desde cuando nosotros prestamos el servicio directamente sobre la persona fallecida, sobre el cadáver. Para nosotros es una persona y es muy valiosa y pues solamente el acompañamiento que tenemos hacia la familia muy importante, un acompañamiento psicológico desde nuestra unidad de duelo, pero tenemos un acompañamiento espiritual que es fundamental.

Mejoramiento del Parque Cementerio

Hemos querido trabajar mucho en esa parte física de nuestro parque cementerio y por eso justamente llama parque cementerio porque a veces cuando en nuestra jerga popular hablamos de cementerio pensamos en algo lúgubre, oscuro, no, no, aquí tenemos la idea de que es nuestro parque cementerio y por eso desde algunos años en bajo la administración de muchos sacerdotes, padre Hamilton, el Hamilton, el padre Julián y ahora pues conmigo hemos tenido como ese ese esa idea y pues con el apoyo de Monseñor es justamente ese ese lugar digno en donde estén nuestros seres queridos que han partido.

Y añadió “Por eso ustedes pueden ver aquí como tenemos nuestros jardines, nuestra capilla, nuestras oficinas, y los lugares pues que ya son propiamente pues para el servicio como tal, el horno crematorio, nuestros laboratorios de tanotología, incluso nuestras salas de velación que son una de las mejores y las más bonitas de aquí de Armenia, que quedan ahí debajo de la parroquia del Espíritu Santo en el en el Parque Fundadores.

¿Qué servicios presta la Fundación Parque Cementerio Jardines?

Tenemos el plan exequial que es como un servicio que le ofrecemos a la comunidad especialmente de Armenia y del Quindío que es la previsión. Usted lo decía ahora, Adrián, la realidad de la muerte es incierta y la realidad de la muerte nos llega en cualquier momento y la muerte no hace excepción de persona. Yo siempre le digo a la gente, usted puede ser el hombre más rico del mundo, la mujer más hermosa del mundo, pero al final del caso nos vamos a morir. Y es la realidad que tenemos que aprender a afrontar.

Y en esa realidad tenemos que aprender a prepararnos, prepararnos para nuestra muerte y para despedir a nuestros seres queridos. Y a veces nosotros no nos preparamos para eso. Ni espiritualmente ni monetariamente. Obviamente un servicio exequial pleno tiene un costo grande. Hoy en día pues ustedes saben la situación del país y la economía es difícil. Y a una persona, a una familia le queda muy difícil sacar 2, 3, 4 millones de pesos.

Pero eso es el servicio que nosotros prestamos, es un pago mensual donde puede incluir todo el núcleo familiar y el pago es un pago mínimo. Y a veces la gente pues no, pues es que, si yo pago eso ya me la muerte, no, yo pienso que es estar también preparados. Estar preparados porque justamente no sabemos exactamente ni el día ni la hora, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, eso lo ofrecemos a nosotros a nuestros clientes.

Las personas que se vinculan con nosotros en ese servicio exequial, pues tienen unos beneficios hm pues preferenciales para ellos. La ubicación en un lote, el servicio de cremación sin con exhumación sin costo.

También fuera de eso, dentro de este servicio que ofrecemos nosotros como como iglesia, justamente tenemos eso, el apoyo de una tenemos una unidad de duelo. La unidad de duelo simplemente es el acompañamiento psicológico que tenemos nosotros a esos a esas familias que han perdido ese ser querido.

Y obviamente ese es un servicio como un plus que tenemos, incluso somos el único el único la única unidad de duelo aquí en el que digo que es tiene el aval de la Secretaría de Salud.

Operan la funeraria del pueblo en convenio con alcaldía de Armenia

El sacerdote César Ladino explicó “en este momento pues lo digo pues tenemos un convenio con la alcaldía de Armenia que ha sido un una experiencia muy interesante porque pues tenemos que reconocer, yo muchas veces y con todo respeto no soy partidaria muchas veces en esos procesos políticos, pero esto ha sido una experiencia muy bonita y a través de la alcaldía eso se ha hecho el convenio con nosotros igualmente, le prestamos un servicio digno a esas familias de bajos recursos que con el apoyo de la alcaldía y con nuestro acompañamiento les ayudamos y por eso nosotros también fuimos como funeraria del pueblo.

Parque Cementerio Jardines de Armenia. Foto: Caracol Radio Ampliar

En ese servicio a esas familias se los prestamos aquí mismo en el cementerio. Nosotros tenemos un aquí mismo organizamos una sala de velación muy bonita, recién inaugurada y la familia se le presta su servicio aquí con la Eucaristía, su lote, todo con dignidad.

Cambios en la infraestructura y el ingreso

todo ese trabajo que se ha venido haciendo, vuelvo a reiterar, ha sido un proceso de años, es un proceso de un trabajo duro de selección de hacer un diseño, incluso pues el obispo estuvo ahí metido en ese proceso del diseño con un grupo de personas especialistas pues organizaron y la fachada quedó muy bonita.

¿Cuánta gente trabaja aquí, padre?

son 63 empleos que tenemos para el para el municipio. Claro. Y usted imagínese pues administrativa, servicio, seguridad. Sí, pues nosotros tenemos como tres frentes, tenemos la oficina principal que queda ahí en la diócesis de Armenia en el segundo piso, ahí tenemos un grupo de personas que son los que manejan la parte comercial, una subdirectora, un contador, revisores fiscales, secretarios, todo esto, ahí tenemos un grupo grande de personas. Luego tenemos el otro frente que es la sala de velación.

Exactamente, de allí tenemos también otro grupo todo son hombres y bueno, y la niña que de servicios generales que ahí también es otro grupo grande porque ahí se trabaja 24/7.

Y luego tenemos aquí en el parque cementerio eh 23 empleados aquí, más o menos sí, 23 entro de ellos está pues en la parte de la oficina que son los pelados que manejan pues los sistemas, ubicación de los lotes, toda la parte legal y luego tenemos como los operarios que están bajo un jefe operativo que es Juan Carlos y él maneja todo este tema ya del mantenimiento, inhumaciones, exhumaciones, limpieza, pintura

Unidad de duelo

Nosotros, justamente, desde Jardines de Armenia tenemos esa unidad de duelo liderada por la doctora Adriana, que es una psicóloga especialista en el tema del duelo. Incluso con Monseñor se ha tenido el sueño de crear una clínica del duelo, lo que pasa es que eso siempre es todo un proceso, muchas cosas, pero bueno, ahí de pronto se logrará algún día. Pero por ahora en esa unidad de duelo es el acompañamiento integral a la persona, cuando hablamos de estamos hablando es de la persona como tal, entonces es su dimensión psicológica y su dimensión espiritual. Incluso pues el servicio es para nuestros clientes y pues la gente que profesa la fe católica, pero incluso hemos tenido gente que es de otras confesiones religiosas y van, van.

Obviamente pues ellos esa dimensión espiritual de ellos la manejan pues de una forma diferente, pero de esa dimensión psicológica incluso han encontrado nuestro apoyo.

Y ese trabajo no solamente se queda ahí encerrado en la oficina, nosotros vemos el consultor y pues ellos sacan la cita y van. No, nosotros tenemos una experiencia también aquí en el parque cementerio que se ha venido desarrollando desde el momento que yo llegué, que es como la pastoral de la esperanza, se llama así pastoral de la esperanza y

Pastoral de la esperanza con madres que han perdido a sus hijos

Esa pastoral de la esperanza es justamente eso, es el acompañamiento espiritual a través del sacerdote de un grupo interdisciplinario con la doctora Adriana, la doctora Ruby, el diácono permanente David. Con ellos estamos y se hace ese trabajo desde acá, pero tenemos un trabajo específico con un grupo de personas que tienen un mismo dolor y comparte el mismo dolor que es la pérdida de un hijo o de una hija.

Y puntualizó “la experiencia de una mamá que pierde un hijo es una cosa terrible y no hay palabras para describir ese dolor. Si usted pierde a su a su señora madre, ¿usted queda? Huérfano. Si usted pierde su señor esposo o esposa, pues Viudo, viuda. viuda, Pero cuál es la palabra que utilizamos para para expresar ese dolor que siente una mamá cuando pierde un hijo.

Entonces, a raíz de eso se ha venido queriendo implementar eso es una idea de España una palabra que llama un neologismo que se llama huérfano. Pero nosotros hemos querido desarrollar ese ese apoyo pastoral con estas personas y aquí en el Parque cementero hemos tenido muchas experiencias y nos hemos encontrado con muchos casos de esas sus mamás o sus papás que pierden un hijo. De diferentes formas. Accidentes, naturales, suicidios, de diferentes, pero ¿qué tienen en común? Que comparten un dolor común que es la pérdida de ese de ese hijo o esa hija.

Ese trabajo se ha venido haciendo, ya hemos tenido dos encuentros y ahora tenemos proyectado hacer un retiro espiritual con ellos y ha sido una experiencia muy bonita para ellos y muchos de ellos nos expresan la gratitud porque se han sentido acompañados desde nuestra desde nuestra fundación, yo como sacerdote, la diócesis también y ha sido una experiencia muy bonita que cuando nos hemos sentado pues a compartir esas experiencias de dolor a veces pues yo como sacerdote incluso se me han se me han aguado los ojos con ese ese deseo de ayudar-

En este momento tenemos 40 personas, o sea, van en la mayoría de casos es solamente la mamá. A veces va solo la mamá porque muchos de los de los casos que tenemos son mamás que pues solamente con sus hijos. No tienen esposo y tenemos también varias parejas de esposos que nos han acompañado y a ellos se le hace un acompañamiento permanente porque ellos casi siempre Todos los domingos vienen aquí al parque al parque de cementerio,

¿Qué horario?

Nosotros abrimos todos los días de 8 a 5 de la tarde. Tenemos las misas aquí misa en el parque cementerio a las 11 de la mañana los miércoles, jueves y viernes. Los sábados a las 12 y el domingo a las 12 y a las 3.

Luego aquí también tenemos pues ahorita vamos a aprovechar Semana Santa que vamos a tener Semana Santa aquí en nuestro parque cementerio. Tenemos celebraciones especiales del Día de la Madre, el Día del Padre, el 7 de diciembre, el 24, el 31 y en noviembre en noviembre el Día de los difuntos que es como el momento especial para las familias que vienen a visitar a sus seres queridos.

Mensaje del padre César Ladino sobre la vida

Yo siempre digo en torno a que tenemos que aprender a vivir y a ser felices. Yo llevo un año aquí conociendo la experiencia de la muerte, he aprendido a valorar la vida. Entonces, yo siempre le digo a la gente, hay que disfrutar la vida. Si Dios le ha dado dinero, disfruta el dinero, pasee, coma, de ese gustico, compre los zapatos que le gustaron, ayude a los demás. Y si pues si y si no tiene dinero Bien, disfrute la vida. Yo les conté una experiencia una señora una vez y me acerco y me dijo, “Padre, yo qué hago, ayúdame, es que me invita a dar un paseo a Europa, pero me toca endeudarme.” Le digo, “endéudese mi hija y váyase y lléveme a mí.” Mañana uno no va a saber. Sí, o si usted salió al centro de Gustavo Zapatico, los puedo comprar, cómpreselos.

Porque es que eso es la vida y a veces uno se pregunta, ¿qué Dios qué propósito me ha dado a mí en la vida? Aquí hemos llamado, hemos venido a ser felices y ser felices tener a Dios en la vida, ser feliz con lo que mucho, lo poco que tengo, disfrutar cada instante, valorar lo que tengo a mi familia, amarlos y decirle al papá, a la mamá, al esposo, gracias, gracias.

Yo siempre le digo a la esposa que le diga al esposo, que te amas, si esté gordito, si esté calvito, es el esposo y la esposa sí joda y molesta, es la esposa. Pero tenemos que aprender valor cada día nuestra existencia. Si está lloviendo, gracias, señor, por la ayuda. Si está siendo sol, gracias, gracias por el sol y aprender a disfrutar porque el día de mañana No sabemos. Y tenemos una frase, es que tengo que ahorrar para mi vejez y llego no a la vejez y no disfruta porque llegó enfermo y llevado el verraco. Y a veces lo que poquito que usted dejó es fuente de peleas

Entonces yo siempre le digo gente, disfrutemos al máximo cada día. Porque no sabemos el día ni la hora y que rico el día que uno se muere y le digo se preste al tercer señor le llegó uno al señor, “Señor, fui feliz, eso es lo que lo que traigo.” Y seguramente me Dios te lo va a decir a uno, “Siga, entre, venga para acá que usted disfrutó.” Y eso es yo pienso que al final de la vida claro, y llenarnos de fe y pedirle a Dios todos los días y encomendarnos a él y bueno, esa es la realidad que nos toca afrontar cada día.