126 hospitales de Antioquia están en riesgo por deuda de 1.5 billones de las EPS

Antioquia

Los hospitales públicos de Antioquia atraviesan una crisis financiera sin precedentes debido a una deuda que asciende a 1.5 billones de pesos, lo que pondría en grave riesgo la prestación del servicio de salud en el departamento.

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) expuso que las EPS, tanto intervenidas como no intervenidas, han generado retrasos en los pagos argumentando glosas y devoluciones.

Esta situación ha hecho que los recursos se retengan, afectando gravemente el funcionamiento de los hospitales públicos, en especial los de municipios pequeños como Armenia, Angelópolis, Carolina del Príncipe y Giraldo.

“Las deudas han incrementado muchísimo porque a cierre de 31 de diciembre 2023 la deuda era de 1.1 billones y ahora es de 1.5 billones un incremento casi del 30% de las deudas en el último año. Ese fenómeno no se ha presentado nunca antes y esto obedece a que las EPS todas intervenidas y las no intervenidas están con alguna manera resguardando los recursos y no están pagando oportunamente a los prestadores”, explicó Luis Hernán Sánchez, director de AESA.

Las EPS con mayores deudas en Antioquia son Nueva EPS, SaviaSalud y Coosalud, que juntas suman casi un billón de pesos en cartera.

Según AESA, una de las posibles soluciones es la propuesta de la reforma a la salud que propone que el gobierno financie totalmente la operación de los hospitales y que de esta manera, no dependan de la facturación de las EPS que no les pagan a tiempo.

Una advertencia de suspensión del servicio

De no recibir apoyo financiero, los hospitales del departamento advirtieron que tendrán que comenzar a cerrar servicios paulatinamente. “Nosotros tenemos el compromiso constitucional de brindar atención en salud, pero si no recibimos los recursos oportunamente, no podremos pagar al talento humano, ni los medicamentos, ni los insumos para funcionar”, recalcó el director de AESA.