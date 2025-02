Santa Fe: Hugo Rodallega respaldó a Peirano tras eliminación, “los que fallamos fuimos nosotros”

Independiente Santa Fe estuvo cerca de quedarse con el cupo para la siguiente ronda de la Copa Libertadores. El equipo ‘Cardenal’ comenzó el partido de vuelta abajo en el marcado luego de un gol de Steffan Pino al minuto seis, pero logró darle vuelta al marcador y con anotaciones de Ewil Murillo y Christian Mafla y asegurar un empate que los llevó al lanzamiento del punto penal, donde terminaron cayendo.

En esta tanda de lanzamientos desde el punto blanco, Santa Fe volvió a mostrar debilidad, los jugadores únicamente lograron anotar en una oportunidad. Leandro Requena, arquero de Iquique, terminó siendo la figura, pues logró atajar dos de los lanzamientos, el de Lucas Ríos y Hugo Rodallega, mientras que los otros dos fueron errados, el de Daniel Torres y Omar Albornoz.

Luego de la derrota de Santa Fe, que lo deja sin participación internacional en el 2025, se ha hablado de la continuidad de Pablo Peirano, a quien le habrían dado un ultimátum. Sobre la responsabilidad del entrenador uruguayo, el delantero Hugo Rodallega habló y respaldo las decisiones del técnico.

Declaraciones de Hugo Rodallega

Luego de su derrota, Hugo Rodallega habló con los medios de comunicación en la zona mixta, donde mostró su tristeza y frustración por la eliminación y aprovechó para descargar la responsabilidad de la derrota a los jugadores y respaldó las decisiones tomadas por el entrenador, quien también se refirió a su continuidad en el club.

“Decepcionamos, no estuvimos a la altura, el resultado del partido fue a favor, pero la serie se definió en los penales y no estuvimos acertados a la hora de patearlos”, aseguró el delantero que fue uno de los jugadores del cuadro ‘Cardenal’ que no logró anotar, pues su lanzamiento fue tapado por Requena.

Rodallega, continuó asegurando que: “los que pateamos fuimos nosotros, los que fallamos fuimos nosotros, el profe no tiene nada que ver, el respaldo hacia el profe siempre está. Somos nosotros los que ponemos la cara y aceptamos la responsabilidad de haber fallado, pero el profe no tiene nada que ver”.

¿Qué viene para Santa Fe?

Luego de afrontar la eliminación en Copa Libertadores y quedar sin posibilidades de disputar la Copa Libertadores, el equipo se prepara para continuar con su participación en la Liga Colombiana, donde luego de que se aplazara su partido frente a Atlético Bucaramanga, deberá enfrentarse a Envigado, el próximo viernes 28 de febrero.

Sobre este tema, Rodallega también hizo referencia: “estamos dolidos, pero sabemos que los objetivos siguen, somos jugadores de Independiente Santa Fe y tenemos que afrontar lo que viene en Liga. Hoy vamos a tener caras largas, todo el mundo está enojado, es normal, es una reacción del fútbol. Desde mañana prepararemos el partido contra Envigado”.

Con cinco partidos jugados, Santa Fe se encuentra en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana con seis puntos, fruto de tres empates y una victoria.