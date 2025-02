En cementerio de Neiva, encuentran cuerpo de hombre desaparecido del Cauca.

Neiva

Edgar Fidencio Muñoz Ruiz nació y creció en el corregimiento de San Lorenzo, ubicado en zona rural de Bolívar, en Cauca. Un territorio montañoso y de difícil acceso en el que permaneció hasta los nueve años, edad en la que decidió aventurarse a buscar nuevas oportunidades laborales en el departamento del Huila. Para esa época, en los años setenta, él trabajaba como recolector de café y quería sacar mayor provecho a su habilidad en otra zona del país.

“Él era un niño alegre, soñador y risueño. Le gustaba mucho coger café, actividad que se realizaba por la zona. A temprana edad dijo que se iba a coger café al departamento del Huila. No recordamos un lugar exacto, pero se marchó con sus sueños y no volvimos nunca más a tener información de él. En algún momento se rumoraba que se había ido con un grupo armado, pero no se volvieron a tener noticias de su paradero”, recordó su prima.

La última persona que tuvo contacto con Edgar Fidencio fue uno de sus mejores amigos, quien en esa época se había trasladado con él buscando oportunidades laborales. Según lo recuerda, en 1976, estando en el departamento del Huila, cada uno tomó un nuevo rumbo.

“Él era un hombre fuerte y trabajador. Era el mejor recolector de café. Cuando nos separamos nos dijimos que quién sabe cuándo volveríamos a vernos. Nunca imaginé que ese día sería hoy, verlo en este cofre me parte el corazón, pero gracias por traerlo de vuelta”, expresó al recordar a su amigo.

Foto: UBPD Ampliar

Según la investigación humanitaria y extrajudicial realizada por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Edgar Fidencio falleció en acciones relacionadas con el conflicto armado en el municipio de Planadas, en el Tolima, en 2009. Sin embargo, aunque su cuerpo fue identificado en su momento por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no fue posible entregarlo a sus seres queridos. Por esto, desde este momento fue inhumado en el cementerio Central de Neiva, lugar en el que permaneció hasta 2024, cuando fue recuperado por el equipo forense de la Unidad de Búsqueda como parte de su labor humanitaria y en cumplimiento de la medida cautelar decretada en 2021 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

FOTO:UBPD Ampliar

Desde el momento de su recuperación, Edgar Fidencio Muñoz Ruiz quedó vinculado en la Búsqueda inversa, una estrategia desarrollada por la Unidad de Búsqueda, la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal que busca encontrar a familiares de los cuerpos identificados y que a la fecha no han podido ser entregados. Si bien lo común es que las personas busquen a sus seres queridos desaparecidos, en esta ocasión son ellos los que, estando sin vida, quieren encontrar a sus allegados.

“Para el caso de Edgar Fidencio, establecimos un contacto con el enlace municipal de víctimas de Bolívar, Cauca, con sacerdotes y presidentes de juntas de acción comunal con el fin de poder identificar si aún se contaba con familiares en ese municipio”, explicó Yohanna Cardozo, investigadora integral de la Unidad de Búsqueda en el Cauca.

Para el desarrollo del acto solemne de entrega digna, fue necesario establecer un corredor humanitario que permitiera el ingreso al corregimiento de San Lorenzo. Las autoridades étnico-territoriales, la iglesia católica y demás movimientos sociales fueron fundamentales para garantizar la seguridad de la acción humanitaria.

Después de 54 años, esta comunidad del sur del país vio como la esperanza de encontrar a quienes en algún momento desaparecieron sin dejar rastro por acciones relacionadas con el conflicto armado pueden volver algún día, así sean sus cuerpos sin vida.

Además de Edgar Fidencio, a la fecha otros ocho cuerpos identificados no reclamados han sido entregados a sus seres queridos gracias a la estrategia de Búsqueda inversa. En 31 casos adicionales, las familias ya han sido localizadas y actualmente se planean sus entregas dignas o culturalmente pertinentes.

La Unidad de Búsqueda, la JEP y Medicina Legal continúan en la búsqueda de los seres queridos de 34 cuerpos identificados no reclamados.