El Pulso del Fútbol, 26 de febrero de 2025

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre Neiser Villarreal y su situación contractual con Millonarios. César dijo: “Hoy era el día en que Neiser Villarreal tenía que llegar al entrenamiento de Millonarios y no se presentó. Él no ha querido renovar, porque estaba pidiendo mucho dinero, tiene contrato hasta noviembre y lo tiene que cumplir”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Pregunté si sabían dónde estaba, y me dijeron que no, lo llamaron y hoy no respondió, de pronto es porque en días anteriores si respondió la llamada. Debe cumplir con el contrato”.

