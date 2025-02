Alcalde Dumek Turbay inició el desmonte de los últimos peajes internos en Mamonal

Cartagena

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en su reciente visita a las obras en el Corredor de Carga anunció el desmonte definitivo de los últimos dos peajes internos que quedaban en pie en la ciudad, y hoy ese anuncio es una realidad con el comienzo de los trabajos para tumbar las estructuras.

Se trata de los peajes Mamonal y Corralito, el primero ubicado sobre la Variante Mamonal - Gambote, y el segundo sobre la Vía a Barú.

Una de las principales razones para llevar a cabo el desmonte fue el riesgo que representaban las estructuras. Con el tiempo, las cubiertas se habían deteriorado significativamente, lo que provocó el desprendimiento de varios elementos. Ante esta situación, y con el fin de prevenir posibles incidentes, se tomó la decisión de proceder con su retiro.

“Mintieron, desinformaron y muchos no creyeron, pero aquí está la culminación de una promesa. Eliminamos los peajes de Ceballos y Manga y ahora vamos por los últimos que quedaban en pie. Vamos a desmontar las estructuras que ya no funcionan en Mamonal y Corralito, cumpliendo con nuestro compromiso de devolverle a los cartageneros una movilidad sin barreras y sin incertidumbres. Mientras este gobierno esté en La Aduana, no habrá más peajes en Cartagena y eso está firmado en mármol”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Así será el desmonte de los peajes

El proceso consiste en la eliminación de las estructuras, seguido por la demolición de las casetas y diversas instalaciones anexas. Luego, se realizará la reparación del pavimento para garantizar que la vía quede en condiciones óptimas para el tránsito vehicular.

Se estima que el desmonte del peaje Mamonal tomará aproximadamente 20 días, mientras que el desmonte del peaje Corralito se ejecutará en un tiempo estimado de 15 días.

Es importante destacar que, durante estos trabajos, se implementarán cierres parciales de tres carriles, mientras que los tres carriles adicionales permanecerán habilitados para minimizar el impacto en la movilidad.

Las labores de desmonte están a cargo del contratista que ejecuta la rehabilitación y mantenimiento del Corredor de Carga (Consorcio Car), bajo la supervisión de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, liderada por el ingeniero Wílmer Iriarte.

Con esta acción, la Alcaldía de Cartagena cierra definitivamente el capítulo de los peajes internos, garantizando a los cartageneros y transportadores una circulación más libre y sin costos adicionales en sus desplazamientos.