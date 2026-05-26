Cartagena ya cuenta con primera Etnobiblioteca en Tierra Baja

Con el registro oficial de la Etnobiblioteca Pública de Tierra Baja ante la Biblioteca Nacional de Colombia, Cartagena inaugura formalmente su primera infraestructura bibliotecaria con enfoque étnico y territorial.

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El reconocimiento corona la primera fase de un plan piloto de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), que combinó el impulso institucional con la gestión del Consejo Comunitario “Mi Territorio Ancestral”, sentando las bases de una red de salvaguarda de la memoria afrodescendiente.

Este hito histórico inició como una proyección estratégica para el fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas de Cartagena trabajando en la protección de los saberes ancestrales, la oralidad y la memoria histórica desde los propios territorios étnicos. La Administración Distrital continúa trabajando activamente para replicar este modelo y lograr que la zona insular de Cartagena también cuente muy pronto con su propia etnobiblioteca.

El reconocimiento se dio a partir de una solicitud presentada por el Consejo Comunitario de Tierra Baja “Mi Territorio Ancestral”, que concibe la biblioteca como una herramienta estratégica para fortalecer la transmisión intergeneracional de conocimientos, preservar la oralidad y proteger el patrimonio cultural del territorio. La actualización se dio en el sistema de información Formulario de Registro Único (FUR) de la Biblioteca Nacional de Colombia.

La Biblioteca de Tierra Baja ha desarrollado diferentes procesos comunitarios y culturales que fortalecen su carácter como etnobiblioteca, entre ellos espacios de memoria colectiva, bibliotecas humanas con adultos mayores, talleres intergeneracionales y planes de lectura con enfoque territorial, orientados a exaltar la identidad afrodescendiente y el arraigo cultural de la comunidad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó este reconocimiento como un avance importante para la preservación cultural de las comunidades del Distrito: “Este reconocimiento representa un paso significativo para la protección de la memoria y el legado ancestral de nuestras comunidades afrodescendientes. Las bibliotecas cumplen hoy un papel fundamental como espacios de encuentro, identidad y construcción de tejido social, por eso celebramos esta gran noticia”.

De igual manera, Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, señaló que “La Biblioteca de Tierra Baja es un ejemplo del trabajo articulado entre comunidad e institucionalidad para proteger los saberes ancestrales y fortalecer la identidad territorial. Desde el IPCC se continúa impulsando procesos con enfoque étnico que convierten a las bibliotecas en escenarios vivos de memoria, cultura y participación comunitaria”.

La solicitud presentada por el Consejo Comunitario resalta que la comunidad de Tierra Baja, reconocida como territorio colectivo mediante la Resolución 369 de 2016, entiende el territorio como un espacio de vida, memoria, espiritualidad, resistencia y construcción cultural colectiva.

Con este reconocimiento, la Biblioteca Pública de Tierra Baja se consolida como un referente de preservación cultural y memoria colectiva en Cartagena, fortaleciendo acciones orientadas a la promoción de la lectura, la oralidad, el patrimonio cultural afrodescendiente y la construcción de identidad desde los territorios.