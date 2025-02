Al Carnaval de Barranquilla llega delegación con 80 visitantes de Estados Unidos

El cumbiódromo de la Vía 40 alista para recibir a una nutrida delegación de 80 personas provenientes de diferentes partes del mundo, quienes se sumarán a la celebración del Carnaval de Barranquilla 2025.

Los visitantes llegan ‘la arenosa’ con el objetivo de enaltecer y difundir la tradición barranquillera en el exterior, esto gracias a las direcciones del Carnaval de Barranquilla en Nueva York y Dallas.

“Carnaval de Barranquilla por el mundo es un movimiento que nace en unión de todas las personas que trabajan en el Carnaval todo el año en Estados Unidos. Son 20 estados que son parte de este hermoso movimiento en el cual proyectamos y mantenemos nuestras tradiciones vigentes de nuestro Carnaval y de nuestra amada”, indicó Luz Mery Machado, directora del Carnaval de Barranquilla en Nueva York.

Más del 50% de los participantes en esta delegación no son de origen colombiano. En su lugar, se trata de un grupo diverso que incluye principalmente ciudadanos estadounidenses que han adoptado el Carnaval como una parte esencial de su identidad, así como representantes de países como México o Perú.

“Todos tenemos una misión a nivel internacional de llevar lo hermoso del Carnaval de Barranquilla y nuestra hermosa Colombia al mundo. Cada director tiene una plaza que maneja, que desarrolla y sobre todo que esa plaza que están desarrollando está dejando el nombre de Barranquilla en alto porque cuando estamos aquí en el Carnaval se facilitan las cosas, pero cuando tú vives en el extranjero la realidad es otra porque no tenemos recursos, no tenemos logística y no tenemos vestuarios”, dijo Lily Castillo, directora del Carnaval de Barranquilla en Washington DC.

Por otro lado, Ana Parada, directora del Carnaval de Barranquilla en Dallas, Texas, agregó que “Es muy importante resaltar el trabajo cultural y artístico que se está haciendo en el extranjero, exaltando lo mejor del carnaval de Barranquilla en las diferentes ciudades. Somos un movimiento de alrededor de 20 ciudades diferentes y dos países: España (España) y Canadá, y todo el resto de las ciudades de Estados Unidos. Somos un grupo bien grande”.

¿Quién es la Reina del Carnaval en Nueva York?

Se trata de Valerie Echeveverría, una barranquillera de 19 años, quien será una de las principales embajadoras de la tradición carnavalera durante su visita a la ciudad en la Vía 40.

Valerie es barranquillera de pies a cabeza, pero se radicó en Estados Unidos desde muy joven, aunque sus raíces y costumbres carnavaleras corren por sus venas.

“Feliz y emocionada de poder presentar a Barranquilla en Nueva York. Para mi es un honor poder llevar mis raíces a lo más alto y transmitir la alegría que tenemos los barranquilleros a la ciudad de Nueva York”, dijo