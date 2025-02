Secretaría de Salud de Medellín: desmiente rumores sobre brote de meningitis

Medellín

La Secretaria de Salud de Medellín, aclaró que no existe alerta epidemiológica ni brote de meningitis por meningococo en la ciudad. Luego de la alarma generada por información trasmitida en redes sociales.

Según la secretaria de Salud Natalia López Delgado, no debo haber preocupación porque los casos no representan un riesgo para la ciudadanía” En este momento no tenemos una alerta epidemiológica y no tenemos un brote de meningitis por meningococo en Medellín. Durante lo ocurrido del año 2025 se han presentado cuatro casos en nuestra ciudad, todos aislados que no representan ningún incremento con lo que normalmente ocurre en estos periodos”.

En caso de presentarse un brote, se recomienda la vacunación únicamente para aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con los casos confirmados. Sin embargo, la vacuna no es de aplicación masiva, debido a su alto costo.

Además, la secretaria hace el llamado a la ciudadanía a verificar las fuentes oficiales antes de difundir información que podría generar pánico en la ciudad, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la salud pública