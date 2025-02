Personería de Rionegro denunció falta de apoyo del Gobierno Nacional a colombianos deportados

Rionegro, Antioquia

Han pasado dos semanas desde la llegada del más reciente vuelo con colombianos deportados al aeropuerto José María Córdova en Rionegro, situación que ha encendido las alarmas en la administración municipal por la poca claridad en ruta en la atención.

La Personería de Rionegro denunció que la desarticulación interinstitucional pone en riesgo a los deportados, muchos de los cuales llegan sin recursos ni medios para regresar a sus ciudades de origen, ya que la mayoría no son antioqueños, lo que podría generar un aumento en el tránsito irregular en el Oriente del departamento.

19 de estas personas fueron trasladadas a Medellín para facilitar su retorno a otras ciudades. Sin embargo, sin una caracterización clara, la Personería indicó que muchas más podrían quedarse a la deriva sin ningún tipo de apoyo.

“Hay contextos de riesgo que eran necesarios ponerse en la alerta nacional el tema puntual de que existiese una ruta de atención porque los deportados estaban llegando al aeropuerto José María Córdova en la ciudad de Rionegro, no eran de la jurisdicción, no eran del departamento en su mayoría, pertenecían a otras ciudades del país. Pero lo más complejo es que no tenían cómo llegar a sus ciudades de origen para que pudiesen llegar donde familiares o a sus residencias”, explicó Jorge Restrepo, personero de Rionegro.

Desarticulación institucional

Se señaló que en los dos vuelos anteriores, las autoridades locales solo se enteraron de la llegada de los deportados gracias a los medios de comunicación y aunque la Personería estuvo presente en el aeropuerto, no se logró hacer una caracterización completa ni brindar atención integral, debido a que no les permitieron ingresar a la zona de llegadas internacionales ni establecer contacto con Migración Colombia. Como resultado, cuando intentaron atender a los deportados en las afueras de la terminal de transporte aérea, muchos de ellos ya se habían dispersado.

Más allá de un acompañamiento jurídico y psicosocial, la Personería de Rionegro reconoció que no cuenta con la capacidad operativa ni financiera para garantizar una atención integral. Razón por la que hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con su compromiso de brindar asistencia a estas personas.

“Es necesario poderlas transportar, porque hay riesgos que se queden haciendo tránsito sin recursos en las ciudades donde llegan los vuelos, en este caso puntual, en el municipio de Rionegro, que tenemos la oferta institucional de activar salud, de activar un acompañamiento psicosocial, pero esto requiere aún más una política integral de atención, que es competencia de las entidades del gobierno nacional”, indicó el personero.

En ese sentido, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) informó sobre gestiones contractuales para contar con un operador que garantice el transporte y la asistencia a los deportados, evitando que queden varados en Rionegro.

Ante el anuncio de un tercer vuelo con deportados, la Personería de Rionegro exige una pronta respuesta del Gobierno Nacional para generar una articulación institucional que permita brindar los mecanismos de apoyo a las colombianos deportados desde y en camino a Estados Unidos.