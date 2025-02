¿El Carnaval de Barranquilla afectó al Junior? Farías, contundente tras la derrota con Envigado

Junior perdió por primera vez en el semestre de manera oficial. Tal vez una derrota con la que no contaban en el calendario ante un rival, como Envigado, que está peleando por hacer la mayor cantidad de puntos posibles para no descender a la segunda división del fútbol colombiano.

La fiesta, que se arma en las calles de Barranquilla por estos días, no pudo ser adornada por un triunfo del conjunto Tiburón, que además contó con el regreso de Teófilo Gutiérrez al Metropolitano. No obstante, ese ambiente “festivo”, en palabras del técnico César Farías, pudo haber afectado el rendimiento del equipo.

“Ya lo habíamos hablado en la semana, que este era un partido en que no podíamos distraernos. Anoche me llamó don Fuad (Char) y lo conversamos, me dijo que había que tener cuidado y tenía razón. Intentamos, fuimos recios en la semana, fuertes, pero también el ambiente festivo... nos distrajimos por momentos y eso no lo puede permitir un equipo de fútbol”, señaló.

“No le pudimos cumplir a la gente”

El técnico venezolano también aseguró que querían darle una alegría a la hinchada, pero no les pudieron cumplir. “Hay que seguir trabajando como lo hacemos todos los días. Es difícil hablar de las cosas que hicimos bien cuando perdimos ante un rival que le debemos ganar sin ningún tipo de excusas. La gente quería ganar su partido, estar de primero, disfrutar su carnaval y no le pudimos cumplir. Hay que trabajar todos los días. Pagamos muy caro las distracciones que tuvimos y no fuimos capaces de revertirlas. No esperen que yo venga aquí a señalar a un jugador, el responsable soy yo, que no soy capaz de ganarle a Envigado”.

Finalmente, comentó: “Intentamos de una forma u otra, pero no la pudimos meter y esos son los detalles que no se puede permitir uno en fútbol. La reflexión debe ser profunda. No quiero ser el que va contra la corriente, pero me dio la sensación de que jugadores que corrieron en la altura no tuvieron la misma respuesta que en los otros partidos. Uno debe entender que el plantel lo debe rotar y contar con todos los jugadores. No tuvimos la misma frescura en algunos jugadores. Vamos a tener que hacer una autocrítica dura para poder pasar rápidamente la página y volver al sitio de ilusión que teníamos todos”.

Junior quedó en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 9 unidades, producto de 2 triunfos, 3 empates y 1 derrota. Su próximo partido será ante Bucaramanga en calidad de visitante.