30 niños llevan un mes sin clases en Piedecuesta: ya no hay cupo para primaria en La Presentación

Bucaramanga

De un tiempo para acá la alcaldía de Piedecuesta y el colegio La Presentación han terminado el convenio para habilitar cupos en preescolar y primaria, este año le correspondió al grado de tercero.

Hecho que fue una sorpresa para los padres de familia, ya que hasta hace pocos días se enteraron que sus hijos no iban a tener cupo.

Zayda Peña tiene cuatro hijos y una de ellas desde hace más de un mes no recibe clases, como cerca de 30 niños más que están pasando por la misma situación en Piedecuesta; pues los padres rechazan el cambio.

Dicen que los sitios que les propone la alcaldía son muy retirados de sus residencias. No tienen para los buses, ya compraron uniformes y este cambio los golpea económicamente.

Tercero de primaria en la jornada de la tarde tenía 65 alumnos.

“Hubo varios niños que desertaron porque se fueron para otra ciudad. Otros consiguieron cupo y actualmente hay 32 niños sin clases que estaban a la espera y esperanzados de continuar este año”, comentó en Caracol Radio la madre.

Por su parte la Secretaría de Educación de Piedecuesta aseguró que los grados cuarto y quinto continúan con su cupo en La Presentación.

Beneficiando a 630 estudiantes que sin embargo tampoco han iniciado clases, pues hasta ahora se firmó el convenio con la institución.

“¿Por qué no nos avisaron desde enero que el convenio no iba y hubiésemos buscado un colegio que se adecuara a nuestras necesidades? Pero nos dicen que debían esperar a que se matricularan para ver cómo era el movimiento de niños, pero la verdad me parece una falta de organización", agregó la ciudadana.

Los padres de familia tienen hasta marzo para acercarse a la alcaldía y consolidar el proceso de matrícula en otras instituciones educativas.

“Imagínate un niño llegar a un colegio nuevo y fuera de todo que lleva más de un mes de clase, tener que adaptarse y acomodarse. El colegio La Presentación todavía no ha iniciado clases porque ellos siempre se tardan”, dijo Peña.

Los estudiantes de cuarto y quinto primaria que sí continúan en el colegio La Presentación inician clases este miércoles 26 de febrero.