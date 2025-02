Drama de una colombiana que perdió a su hijo en España: lo sacaron del colegio y no volvió a verlo

Bucaramanga

La intervención de servicios sociales en España desde hace años es una de las grandes dificultades que enfrentan padres de familia, dado que sin orden de un juez toman la decisión de separar a los niños de sus papás.

Entre las denuncias se ven casos que afecta a padres separados, de bajos recursos o con su nacionalidad en proceso.

Hecho que a menudo se ha vuelto irreversible, como el caso de Silvia Juliana Jeréz.

Le puede interesar: 3 años sin Nickol Valentina. Así será el acto conmemorativo

Una santandereana de 39 años que hace siete de ellos se fue a vivir con toda su familia y sus 4 hijos a País Vasco en España.

Denunció en Caracol Radio que hace dos años Servicios Sociales arbitrariamente tomó la custodia de su hijo de 7 años, y desde entonces se convirtió en un calvario recuperarlo.

Le sugerimos: Bucaramanga: vuelven a pintar el mural de ‘Las Cuchas Tenían Razón’

“Tomé la decisión de venirme a Colombia por lo que le sucedió a mi hijo. Como lo sacaron del colegio me daba miedo que a mis hijas le sucediera lo mismo. El padre de mi hijo se quedó allí en España luchando por Alejandro. Nos están secuestrando y robando los niños los servicios sociales, y las empresas que trabajan para ellos”, señaló Jeréz.

Después de varios meses de lucha hasta ahora el papá del menor ha logrado visitarlo.

Otras noticias: Impactante: mujer fue arrastrada por ladrón en medio de robo en Bucaramanga

La colombiana se devolvió a Floridablanca y desde allí con actos judiciales intenta darle fin a su dolor.

“Más que todo somos migrantes y muchas personas colombianas están en la misma situación. Gracias a una funcionaria del Congreso, que también ha ayudado a niños y vive en España, dio más certeza de lo que yo estaba diciendo. Me gustaría que el presidente me ayudara por lo que es de gobierno a gobierno”, narró la santandereana.

También puede leer: Millonaria obra de la UNGRD quedó abandonada en Girón: 120 familias viven en el lodo y sin agua

Play/Pause Silvia Juliana Jeréz, madre del menor de edad. 01:12 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El estado de salud del menor de edad

Advirtió que además las condiciones en las que se encuentra el niño son deplorables.

“Alejandro le dijo al papá que le dolía su parte íntima. Descubrimos que le hicieron una cirugía, que fue una circuncisión. Jamás me habían dicho que el niño necesitaba eso. Estoy solicitando un informe desde el 3 de junio y hasta la fecha no me han dado nada. Hubo una alerta de abuso sexual. Mi madre también está allá y no se lo entregan”.

Más noticias: Santandereana murió camino al concierto de Shakira: vehículo en el que se movilizaba cayó al abismo

Con abogados la familia le ha pedido ayuda a la Cancillería y la Procuraduría colombiana, pero lastimosamente no han conseguido una respuesta que les dé una luz de esperanza.

Historia que, según cuenta, se repite en 10 familias colombianas con las que ha logrado contactarse en los últimos meses.

“No es delito que alguien migre allí y ni es causal para que no devuelvan un niño por eso. Al papá de mi hijo le decían que desconocían su existencia. Hasta poco le dieron visitas cada 15 días. Y la verdad las veces que lo ha visto el niño se ve ojeroso, se come las uñas y está asustadito”, expresó entre lágrimas la santandereana.