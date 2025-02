Jaime Lombana, abogado de Uribe, denunció amenazas de muerte: “me gritaron cuídese, paraco”

JUSTICIA

En la mañana de este lunes 24 de febrero, en el reinicio del juicio contra Álvaro Uribe, el abogado Jaime Lombana, quien hace parte del equipo de defensa del expresidente denunció que fue amenazado de muerte por hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Dijo que ya había puestos esto hechos en conocimiento de la Fiscalía.

“Señoría troto todas las mañanas, se me mandó una moto de frente con dos personas y un parrillero, quien apuntándome con el dedo me gritaron ‘cuídese paraco hijuep***’, yo quedé sorprendido, era muy temprano. A veces me aburre salir a trotar en mi barrio con una persona que me acompaña, por eso ese día iba absolutamente solo. Yo puse eso en conocimiento inmediatamente de la fiscal”, narró Lombana.

#JUDICIAL| El abogado Jaime Lombana, quien hace parte del equipo de defensa del expresidente @AlvaroUribeVel, denunció que fue amenazado por hombres que se movilizaban en una motocicleta.



“Me apuntaron con el dedo y me gritaron cuídese paraco”, dijo Lombana en el reinicio del… pic.twitter.com/QXs62derzt — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 24, 2025

El abogado del expresidente Uribe también denunció haber sido víctima de un “hackeo sofisticado”, por lo que habría perdido archivos importantes y sensibles.

“El último día de audiencia, al regresar a mi oficina, en horas de la tarde, se hackeó toda la información de mi oficina, todos mis correos electrónicos, todos mis archivos, todos mis sistemas de comunicaciones. Yo inmediatamente acudí al ingeniero de sistemas de la oficina, quien se dirigió a la empresa Microsoft. La empresa Microsoft certifica claramente que está indagando, que se trata de un hackeo sofisticado. A la fecha no he podido restablecer la información de mi oficina, no solamente los míos, señoría, sino estoy hablando de cerca de un personal de 10 abogados de mi oficina a quienes les usurparon toda la información", explicó Lombana.