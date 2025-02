Apareció el adulto mayor de 78 años que desapareció de un centro médico en el centro de Bogotá

Bogotá D.C

El pasado lunes 17 de enero, Miguel Antonio Robles, un hombre de 78 años, fue llevado al Instituto Nacional Cancerológico, en el centro de Bogotá.

El adulto mayor fue internado y al día siguiente uno de sus hijos llegó al centro médico a visitarlo. Sin embargo, no encontró a su padre.

“Lo busco por todos lados en el hospital y no lo encuentro. ”, aseguró Jhonatan Robles. Cuando le preguntó a los guardas de seguridad, estos le contestaron que al señor lo vieron salir, pero que eso no era culpa de ellos.

El hecho ocurrió a las 9:00 a.m., pero eran las 11:00 a.m. y no habían llamado a las autoridades para emprender la búsqueda. Por lo que Jhonatan fue quien llegó al CAI más cercano para comenzar el proceso de búsqueda de su padre.

“No me dejaron ver cámaras, no me dejaron hacer nada. Me sacaron fue el malgenio y salí corriendo a buscarlo”, aseguró Jhonatan.

La familia Robles se dedicó a buscar a Miguel, un hombre que sufre de cáncer y que tiene problemas de memoria, sin embargo esa semana no lo encontraron.

¿Qué dice el Instituto Nacional Cancerológico?

El Instituto Nacional Cancerológico se pronunció después de 7 días de la desaparición de Miguel.

“Al revisar las cámaras de seguridad se evidencia que el paciente salió en ropa de calle por un área de acceso restringido a pacientes y llega al área de la salida del Instituto a las 9:11 minutos de la mañana. Por esta área salen en promedio 3.000 personas por día”, aseguró la entidad.

Añadió que en ese momento se activó “ el protocolo definido ante la fuga de pacientes y de manera inmediata se llamó al cuadrante de policía”, hecho que desmintió Jhonatan.

La entidad se comunicó este lunes 24 de enero con Jhonatan para que revise las cámaras de seguridad y dar con el paradero de su padre.

Miguel apareció en Usme

Ese mismo lunes en el que el Instituto se contactó con Jhonatan, Miguel apareció en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

“Lo encontró la Alcaldía local de Usme en una brigada de limpieza en una quebrada”, confirmó Jhonatan y aseguró que su padre tenía signos de deshidratación y ampollas en los pies.