Alfredo Arias tras la victoria sobre Millonarios: “no se ganó más que tres puntos”

En el desarrollo de la fecha 6, Deportivo Cali se llevó la edición 286 del clásico añejo de Colombia, al vencer 3-1 a Millonarios en condición de local, en un enfrentamiento el cual el conjunto azucarero anunció que la boletería estaba agotada en su estadio, que tiene capacidad de recibir a 42.000 hinchas.

El encuentro se vio marcado por el gol que consiguió Cali al minuto 2, cuando Fabián Viafara le centró un balón a ras de piso a Jose Caldera, quien sacó un remate directo al ángulo superior izquierdo de Álvaro Montero.

En primera instancia, el técnico de Millonarios, David González, mencionó el bajón anímico que recibió el plantel, luego de recibir ese gol, y aclaró: “Definitivamente, el gol tempranero no se puede hacer de lado, no debería ser, pero normalmente tiene una trascendencia psicológica alta. Debimos haber competido mejor, más intenso, me parece que el segundo gol también llegó en una contra mal defendida y esto hace que los ánimos estén bajos” agregó el entrenador paisa.

Mientras tanto, el dueño del arco albiazul, Álvaro Montero, también fue cuestionado sobre el primer gol y esta fue su respuesta: “Créeme que ninguno del equipo está conforme con esta situación, hemos evaluado estas situaciones puntuales y no pueden volver a pasar, y punto”.

Otro de los máximos referentes del conjunto embajador, que también se refirió al primer tanto recibido, fue Daniel Cataño, quien fue titular, y jugó todo el partido frente a Cali. Estas fueron las declaraciones del mediocampista con pasado en Deportes Tolima:

Daniel Cataño



🎙️ “En el camerino lo hablamos con el profe, esto no puede seguir ocurriendo, en Millonarios no nos podemos permitir este tipo de situaciones”



Alfredo Arias, también se refirió al gol de Jose Caldera

Por su parte, el técnico uruguayo fue otro de los personajes que también hizo referencia en sus declaraciones a la influencia del primer gol en el resultado final. Esta fueron sus palabras: “no hay mejor táctico que el gol. En las áreas se definen los resultados. Nosotros veníamos defendiendo bien nuestra área y nos estaba costando atacar la rival, hoy por suerte en la primera jugada pudimos convertir, y eso nos dio otra tranquilidad para manejar el juego en un partido muy duro ante un equipo muy bueno”.

Además, se mostró con los pies sobre la tierra, al manifestar: “el equipo cumplió, la gente cumplió. Ahora, mañana tienen libre y el martes estamos entrenando con las mismas ganas, la misma entrega, porque no se ganó más de tres puntos, no se ganó más nada que eso. Es muy largo el campeonato, muy duro, hay que ir a muchos lugares donde después se hace difícil traer los tres puntos, y bueno, tenemos que seguir en la misma tónica, mantenernos entre los 8, y después veremos si podemos ir por todo”.

Alfredo Arias luego del triunfo