Al Oído: Armando Benedetti, el ‘tigre’ encontró la puerta y Petro quedó encerrado

El nombre de la nueva fotografía que nos presentaron el fin de semana desde el Gobierno tiene un nombre: grotesco.

No tiene presentación alguna que Armando Benedetti sea el nuevo ministro del Interior, tampoco tiene presentación ver como quienes tanto hablaron de dignidad y amenazaron con irse, ahora se aferran a la silla de su cargo y prefieren mirar hacia otro lado antes de retirarse de manera coherente de un Gobierno que levanta todo menos las banderas del cambio que tanto prometieron.

El paisaje muestra muchos ángulos, por un lado, Benedetti, quien estará en el mejor rol que desempeña: el manejo de relaciones con el Congreso, un terreno que conoce perfectamente y que elevará resultados con reformas para el cierre del Gobierno.

Afecta la narrativa que había construido el presidente Petro y el sector de izquierda, ya que Benedetti es la representación de todo lo que decían cuestionar. La contradicción es tal que, después del estallido social, hoy tienen a Benedetti manejando las más altas esferas del Gobierno.

Por otro lado, el punto de honor que se ve perdido por parte de los ministros a los que ya es costumbre verlos hacer show y actuar como en un sindicato sin ser escuchados, no tienen un eco distinto a una aparente afectación de imagen.

Así las cosas, quienes dijeron que no podían estar con Benedetti están ahí, más cerca, y compartirán no solo una sino más mesas: la ministra Muhamad estará de directora del Departamento Nacional de Planeación y Alexander López será jefe de gabinete, ya ni que decir Laura Sarabia, Francia Márquez y Augusto Rodríguez, que quedan en el peor de los mundos con un Armando que dicen regresó más fuerte que nunca.

Mientras algunos, desde el club o eventos sociales, dicen que el Gobierno está perdido, Al Oído lo vemos complemente diferente, el Gobierno logró entender todo como una gran novela y ese es su mejor punto, no enfocan al gabinete en explicar la pésima ejecución que tienen ni se quedan en la falta de experiencia, sino que montaron una novela paralela que logra que todos los ciudadanos hablen de cada personaje, unos más amados y otros más odiados. Es una historia en la que la atención es en los pasillos, sentimientos reales de cualquier ciudadano, y transcurre entre las cortinas de la Casa de Nariño y pasillos que esconden tantos secretos.

Un panorama que realmente habla es de lo que viene para la campaña del 2026, el proyecto está lejos de estar perdido, al contrario, se está fortaleciendo mientras muchos caen en la trampa de creer que se desconectaron. Benedetti puede ser lo que cada uno crea que es, pero como él mismo lo dijo y lo demuestra, siempre es un tigre electoral, es un tigre ante la crisis, y es el tigre que llega para ayudarlos como sea a quedarse en el 2026.

Algunos lo subestimaron, pero el tigre despertó. Me pregunto, ¿seguirán en la oposición lanzándose tantos ingenuos sin posibilidades para ayudarlos a ganar?

¡A este sancocho le cabe todo! Colombia estará más dividida y mientras la izquierda aprendió a unirse la derecha comienza a dividir irse sin entender que si no se une el país se hunde.

¿Qué podremos hacer con el ego de los políticos, el que al final es el que nos tiene en tantos problemas?

