20 municipios del Huila en riesgo por enfrentamientos de las disidencias

Neiva

El estudio realizado por parte del sistema de alertas tempranas en Bogotá en donde determinó que 7 departamentos estaban en riesgo inminente de tener que adoptar medidas protectoras de la seguridad la vida y la integridad de sus pobladores, ya que a través de la ruptura de las estructuras del estado mayor central al mando de Iván mordisco y al mando del señor Alexander Díaz “Calarcá””, han generado una conducta victimizante poniendo en riesgo la seguridad de los pobladores porque hay interposición de la población civil en el la búsqueda de este de este dominio territorial de las economías ilegales.

Foto: Defensora del pueblo Huila Ampliar

Según la defensora del pueblo Johana Elena rojas, el Huila es un corredor de sustancias alucinógenas para hacer salida a las rutas que tienen para el abastecimiento del país y de fuera del país. “Esto hace que haya una estela de violencia de todo tipo en la región y donde la población civil ha quedado inmersa en el conflicto armado y no hemos tenido el eco suficiente para que dentro de las mesas de negociación se pueda hacer eco que aquí hay violaciones del derecho internacional humanitario, que están en peligro niños niñas adolescentes con pertenencia indígena y en el caso de La Plata donde se ha presentado el reclutamiento forzado de nuestros niños niñas y jóvenes además de eso las extorsiones generalizadas además de eso la latente situación de confinamiento de las comunidades y luego posterior desplazamiento forzado; recordemos que venimos en 2023 de un desplazamiento de 1111 personas 400 núcleos familiares desplazados que tuvimos que atender con la unidad para las víctimas con el ministerio del interior con la gobernación del huila con las oficinas de paz con la alcaldía de La Plata porque 13 veredas sufrieron esta este flagelo en esta anualidad 2023. En este momento están 20 municipios del departamento entre el centro sur y occidente del departamento en alerta, recordemos que la única zona que no estaba alertada es el sur, los 9 municipios del sur entran en esta alerta, esperemos que este riesgo advertido no se convierta en una realidad, expresó la funcionaria.