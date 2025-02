“Si se vendieron, que vayan a la cárcel”: Petro sobre infiltración de ‘Papá Pitufo’ en su campaña

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse, a través de su cuenta de X, al presunto ingreso de 500 millones de pesos a su campaña presidencial por parte de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Aseguró el mandatario que si alguno de sus compañeros “se vendió”, deberá ir a la cárcel.

“Si compañeros míos se vendieron que vayan a la cárcel y a la ignominia, pero por aquí no encontrarás tu objetivo. Buscando que yo sea codicioso, no encontrarás la forma de tumbar al presidente. No me vendo ni a la Mosad, ni a traquetos, ni a la CIA, ni a la DEA, ni a bananeros oscuros, ni a mafias. Solo cambian el mundo las mujeres y los hombres libres, como me enseñó su papá, cuando era joven”.

El presidente también volvió a insistir en que dicho dinero no ingresó en su campaña presidencial. Señaló en el trino que él mismo ordenó que quien había recibido el dinero, lo regresara.

“No entró un solo peso del Pitufo a la financiación de la campaña, como si entraron a la mayoría en los últimos 38 años, y tengo como comprobarlo. Yo ordené personalmente que quien recibió dineros los devolviera inmediatamente y está visualmente comprobado; y si alguien se vendió por codicia, que vaya a la cárcel”.

Agregó el jefe de Estado que su interés es que alias ‘Papá Pitufo’ sea extraditado a Colombia para que diga toda la verdad sobre dicho hecho.

“Mi interés es traer al pitufo, porque quiero que diga toda la verdad, que el pueblo pueda apreciar la radiografía del poder que lo ha dominado”.