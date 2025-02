Petro explicó la presencia de la bandera del M-19 en el Pacto por la Tierra y la Vida en el Tolima

Tolima

En medio de la firma del Pacto por la Tierra y la Vida que se realizó en el municipio de El Espinal, Tolima el presidente, Gustavo Petro, volvió a defender la presencia en medio de la multitud de la bandera del M-19.

“Por eso esa banderita que está allá atrás, que dicen que no la debo sacar porque no se qué y no se qué, tiene esos tres colores, esos tres colores no son de un movimiento terrorista tienen otro significado”, aseguró Petro ante campesinos de diferentes regiones del país.

El mandatario de los colombianos mencionó que “Por eso hay que recordarle a la Cabal, a la Paloma, a las Milei, la que dice las cosas de frente y la que se disfraza, no leen la historia de Colombia”.

El presidente, Gustavo Petro, explicó que el azul de la bandera del M-19 significa el color del Partido Conservador, mientras que el blanco significa el color de la paz y el rojo significa el color liberal.

“Era la paz de Colombia en ese entonces, porque los liberales y los conservadores años 50, años 60 se mataban entre sí y el Tolima es testigo yo lo recordé hablando con viejos campesinos en sus casas y durmiendo en sus catres”, resaltó.

Finalmente, Gustavo Petro sostuvo que “todavía hay gente que levanta la bandera, la bandera de una paz que se forjó pero que no terminó con la guerra en Colombia porque la violencia continuó. Pero debemos preguntar ¿Cómo se hace la paz en Colombia? Se hace no repitiendo el 19 de abril de 1.970 y el 9 de enero de 1.972”.