Gobernadora del Tolima respondió al puyazo que le lanzó Petro en la firma del Pacto de Chicoral

Tolima

En la entrega del nuevo puente sobre el río Venadillo, la gobernadora Adriana Magali Matiz explicó las razones por las cuales no asistió a la firma del Pacto por la Tierra y la Vida en el corregimiento de Chicoral donde estuvo el presidente, Gustavo Petro.

Hay que destacar que, en medio del discurso en el municipio de El Espinal, el presidente, Gustavo Petro, aseguró que “No puedo saludar a la gobernadora porque no quiso venir aquí, temas de la decencia política”.

A lo que Matiz respondió, pero en este caso en la entrega de las obras sobre el puente del rio Venadillo “Con lo que no estoy de acuerdo es que vengan funcionarios o personas que ostentan una dignidad pública, a nuestro departamento, a incitar a la violencia y a los odios entre los colombianos. Esa lucha de clases no la podemos permitir en nuestro país y por esa razón estoy hoy aquí en Ambalema y no estoy en Chicoral”, aseguró la gobernadora.

La mandataria de los tolimenses recalcó que su intervención en la Cumbre de Gobernadores de Villa de Leyva no fue grosera: “Es un reclamo justo que este departamento del Tolima necesita recursos y necesita también inversión desde el Gobierno Nacional. Yo agradezco que después de mi intervención nos hubieran girado los recursos del PAE, que era una deuda que se debía desde el año inmediatamente anterior”.

Al igual Matiz argumentó las razones por las cuales decidió ir a entregar el puente sobre el río Venadillo en la vía Ambalema-Palobayo.

“Estoy aquí es entregándoles obras a ustedes. Es con hechos, con acciones y con realidades. Amigos, lo dijimos, lo construimos y lo cumplimos. Este es el Gobierno de la seguridad, de la seguridad integral. No es solamente la presencia de la Fuerza Pública, es la inversión en educación, en salud, en infraestructura y esa es la que hacemos en el Gobierno ‘Con Seguridad en el Territorio”, puntualizó.