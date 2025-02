En Armenia hay redes que venden lotes invadidos y entregan escrituras, alertan por estafa

Armenia

En Armenia denuncian que hay redes ilegales que están vendiendo lotes del municipio Y luego de ser invadidos, están ofreciendo entre 2 y 30 millones de pesos, para luego terminar estafados y desalojados

El secretario de gobierno de Armenia, Andrés Buitrago manifestó que diariamente están atendiendo casos de invasión en la ciudad, pero lo grave es que hay personas tratando de invadir lotes, tratando de estafar a personas incautas con lo que ellos llaman escrituras protocolarias para vender diferentes terrenos, terrenos que no son de ellos, que son de todos los armenios y que tenemos que proteger todos los armenios.

El funcionario agregó “Nosotros no podemos permitir que lleguen personas simplemente a ocuparnos los predios, a construir en los predios, a vender los predios con unas supuestas escrituras como las llaman ellos, hay que hacer una claridad y es que en Colombia las escrituras no son justo título y Lo único que demuestra la titularidad de los predios en Colombia es el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos y tiene que tener una vigencia no mayor a 30 días.

Cuando una persona una dice, “Yo le vendo con escrituras.” Eso es como cuando usted compra un carro y no le hacen papeles. Tiene, pero no tiene nada. Son predios que van a ser restituidos por el municipio y son predios que en algún momento entrarán en procesos de desalojo.

Y agregó “ya tenemos personas están identificadas que vienen haciendo invasiones o promoviendo invasiones en diferentes puntos de la ciudad. Y que cobran desde 2 hasta 30 millones de pesos por un lote que supuestamente es de ellos, pero que en realidad es un lote del estado, que es un lote, que es un bien público y que tiene que ser para todos los armenios o para a todos los ciudadanos que no pueden ser ocupados.