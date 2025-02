Uribe: “Todos los días desafiamos a EE.UU y peleamos con Israel”

Durante la visita que realizó este viernes a la Universidad Libre de Pereira, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la situación de orden público que vive el país y que se ha extendido hasta territorios pacíficos como el caso del departamento de Risaralda, luego de que en la última semana se presentó un enfrentamiento entre el ejército y presuntos integrantes del Clan del Golfo, además del hallazgo de una bandera del ELN en zona rural de Pueblo Rico.

Además fue muy claro en la necesidad de restablecer relaciones diplomáticas con países como los Estados Unidos e Israel.

“A mí me ayudó el Plan Colombia. Hoy no, hoy casi que desafiamos a Estados Unidos todos los días. A mí me ayudó Israel que nos potenciaba aviones. Hoy estamos peleados con Israel”, dijo el exmandatario.

El exmandatario también habló sobre las elecciones presidenciales de 2026, insistiendo en que el país no debe limitarse a pensar en ideologías de derecha o izquierda, sino enfocarse en la seguridad, el emprendimiento y un Estado sin corrupción.

El exmandatario también alertó sobre el resurgimiento de la violencia en el país. Aseguró que la falta de cooperación con aliados estratégicos ha afectado la seguridad y debilitado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

También subrayó la importancia de recuperar la confianza de la fuerza pública y reforzar la idea de convocar a todo el país sin distinción ideológica para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad.