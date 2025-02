Shakira: “Barranquilla, esta noche y siempre somos uno”

AME1843. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 20/02/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en concierto como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran' este jueves, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla (Colombia). EFE/ Aleidys Coll / Aleidys Coll ( EFE )

¡Qué noche la de anoche!: este viernes 21 de febrero quedó para la historia musical de Shakira en la segunda parte de la declaración de amor que la artista hizo a su tierra querida, después de la magia que se sintió el jueves 20.

Shakira y Barranquilla fueron uno solo, con más de 86 mil almas de testigos durante los dos días en el Estadio Metropolitano.

El evento inició con un retraso debido a los fuertes vientos por encima de los 45 kilómetros por hora que impedían a la logística arrancar con el concierto por seguridad.

“Buenas noches, Barranquilla ¿cómo está mi gente? estar aquí en mi tierra, esta noche ya es mágica con ustedes. Muchas gracias por la espera, sé que me han estado esperando. Pero por las rachas de viento. Hoy no se podrá usar la pantalla, pero qué importa la pantalla, lo importante es que estamos juntos. La vamos a pasar lo mejor que podamos porque además estamos en época de Carnaval. No puede haber un mejor encuentro que el de la Loba con su manada Barranquillera”, dijo la artista.

El problema técnico no fue impedimento para que la artista pusiera a bailar a los asistentes un gran repertorio con canciones como “La Fuerte”, “Te Felicito”, “Inevitable”, “TQG”, “Don’t Bother”, “Copa Vacía”, “La Bicicleta”, “La Tortura” y muchas otras.

Por segunda noche consecutiva, Shakira y Barranquilla fueron uno solo y en honor a las tradiciones y al Carnaval de Barranquilla, la artista dio espacio para que Chelito de Castro volviera a poner a gozar a ‘Curramba’ recordando al Joe Arroyo con la canción “En Barranquilla Me Quedo”.

Asimismo, subió a la tarima la reina del Carnaval, Tatiana Angulo Fernández de Castro para bailar junto a Shakira el icónico himno de la fiesta barranquillera “Te Olvidé”.

Con sus dos fechas, Shakira inició el Carnaval de Barranquilla que este sábado continuará con la noche de Guacherna.