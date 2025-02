Ricardo Guerra se posiciona como el nuevo presidente de Colfondos

Colfondos, una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) más importantes de Colombia, anunció la asignación de Ricardo Guerra como su nuevo presidente. El empresario es reconocido por su trayectoria de más de 17 años en el sector financiero y de pensiones. Esta decisión se da en un momento clave para la industria, en medio de debates sobre la reforma pensional y la consolidación de los fondos privados como una opción competitiva para los trabajadores colombianos.

Guerra es Ingeniero Civil Industrial por la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un Máster en Dirección de Empresas (MBA) de la prestigiosa escuela de negocios INSEAD Business School. Ha ocupado cargos de alta dirección en empresas como UNO AFP, donde fue gerente general, además de desempeñarse como miembro asociado en McKinsey & Company y director de estrategia en VTR. Su experiencia en liderazgo estratégico y modelos de negocio ha permitido posicionarse como un experto en el sector de pensiones.

El nuevo presidente expreso su satisfacción de pertenecer al Grupo Habitat afirmando que, “estoy muy contento de liderar una compañía del Grupo Habitat. Me llena de orgullo saber que no solo contamos con una gran trayectoria, sino también con un valioso respaldo internacional dada la participación accionaria de Prudential, empresa que fue reconocida como una de las World’s Most Admired Companies, ocupando el primer puesto en la industria de Seguros: Vida y Salud”.

Recordemos que, en 2024, el gobierno impulsó una reforma que busca modificar el sistema de pensiones, proponiendo un modelo mixto que alteraría la participación de las AFP en la administración de los ahorros de los trabajadores. Por lo tanto, el compromiso con los afiliados a Colfondos empieza desde las directrices con el objetivo de brindar confianza a sus clientes y consolidar su bienestar financiero.