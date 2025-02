Petro volvió a hablar de las elecciones 2026: “el tema es que hay reelegir el proyecto”

Tolima

En medio de la firma del Pacto por la Tierra y la Vida que se realizó en el municipio de El Espinal, Tolima, el presidente, Gustavo Petro, volvió a tocar el tema de las elecciones 2026.

“Por eso el tema no es si me reeligen o no, el tema es que hay reelegir el proyecto, hay que reelegir el programa, hay que hacer más, más y más, apenas esto comienza”, dijo Petro.

Además, aseguró que “Este nuevo comienzo de la patria colombiana, ojalá latinoamericana y caribeña es el comienzo de una democracia real, viva y multicolor, es el comienzo de una justicia con nosotros mismos que nos lo merecemos”.

También dijo que el pueblo colombiano va a levantar la bandera y no la va a dejar bajar “El poder cada gobernante aquí presente, es para el pueblo, no es para el grupo, no es para la secta, no es para los ricos, no es para el tecnócrata, el poder si quieren seguir gobernando aquí a mi lado, es para el pueblo y nadie más”.

Resaltó que de ahora en adelante su gobierno va a hacer respetar la Constitución de 1.991 en toda actividad “Aquí construimos el estado social de derecho, aquí construimos los derechos y las libertades del pueblo, la manera de lograr no es suplicando, es tomando los espacios del poder que el gobierno debe permitir”.

Petro puntualizó diciendo que la Constitución de Colombia se respeta en este gobierno porque Colombia es la potencia mundial de la vida. “A mí me tocó ser el presidente del corazón del mundo, porque Colombia es la esperanza de la humanidad”.

Si lo que ganaron antes vuelven, vuelven las tinieblas, vuelve la sangre, vuelve la masacre”: Petro

A la vez sostuvo que no se tuvo ningún remordimiento de mandar a la tumba a 6.402 jóvenes cuando eran flor de la vida “No hablar de lo que pasó en la comuna 13 donde murieron otros 400 que hoy no aparecen, aunque algunos aparecen en la escombrera, como les gusta matar la juventud y hacer trisas la juventud”.