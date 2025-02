Nairo Quintana: esto dijo sobre por qué se retiró de la Vuelta a Andalucía

Nairo Quintana, junto a su equipo Movistar, se encontraba corriendo esta semana en la Vuelta a Andalucía. Sin embargo, luego de tres jornadas duras, tuvo que retirarse en la mañana de este sábado 22 de febrero por una virosis. Es preciso recordar que la cuarta etapa de la competencia se llevó a cabo entre Córdoba y Alhaurín de la Torre con una distancia de 194.3 kilómetros.

¿Por qué se retiró?

El ciclista colombiano presentó una virosis, la cual lo afectó durante los últimos tres días, impidiendo así que su rendimiento fuera el mejor. Recordemos, que Nairo se ubicaba 61 de la clasificación general, a más de 2 minutos y medio del líder. Además, el oriundo de Boyacá, no fue el único colombiano que tuvo que darse de baja de la competencia que realiza en España.

Brando Rivera, de la escuadra Ineos Grenadiers, fue otro que se retiró, aunque no es muy claro el motivo por el que lo hizo. Extraoficialmente, la decisión tendría que ver con su caída en la tercera etapa, a falta de 22 km para la meta.

Informe del Movistar sobre Nairo Quintana

🇪🇸☀️ #VueltaAndalucia - Etapa 4



Partimos desde Córdoba para afrontar los próximos 194Km con un equipo mermado 🤧 Por gripe, @NairoQuinCo y @muehlberger_94 no tomaron la salida en el penúltimo día de la @VCANDALUCIA.



Ⓜ️

— Movistar Team (@Movistar_Team) February 22, 2025

Mensaje de Nairo en sus redes sociales

A raíz de su decisión, el campeón del Giro de Italia en el 2014 s se refirió a los motivos que lo llevaron a retirarse. Por medio de redes sociales, esto expresó: “Estoy de regreso a casa, he tenido una virosis muy fuerte desde hace tres días, con mucha fiebre y mucha tos, muchísimos mocos. Ya hoy no pude partir. Han sido días difíciles, aunque intentamos darle la vuelta no fue posible. Nos recuperaremos rápido y comenzaré a entrenar para las siguientes carreras que nos esperan”.

Finalmente, la Vuelta se terminará este domingo 23 de febrero con un recorrido de 168,1 kilómetros, que pasará por las localidades de Benahavís y La Línea de la Concepción. Esta última etapa promete ser decisiva para decidir el ganador.