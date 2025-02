Ómar Pérez aclaró rumores sobre el accidente que involucró su camioneta: ¿Qué fue lo que pasó?

Durante la mañana del 21 de febrero, se volvió tendencia un accidente que vinculó al excapitán de Independiente Santa Fe, que fue campeón de la Copa Sudamericana, Omar Sebastián Pérez.

Estas fueron las declaraciones del argentino acerca de lo sucedido en exclusiva con el VBar Caracol:

Esta mañana nos dio un susto, porque supimos de un accidente, de alguien cercano a usted. Queremos que nos aclare la situación y si todo está bien

”Se estaba diciendo en muchos medios que es un pariente o una persona allegada a mí, y eso es completamente falso. Hubo un accidente donde se vieron afectadas varias personas. Hoy me reuní con ellos y traté de darles la solución correspondiente para que se aclare todo".

¿Entonces no se trata de ningún familiar suyo?

“No, para nada. Es una persona a la cual le damos la oportunidad de trabajar, y lastimosamente uno confía demasiado. Pero bueno, era una persona que llevaba a mis hijos, que estuvo en varias situaciones con mi familia, pero que tomó una mala decisión. Usó la camioneta para otra cosa, y terminó pasando lo que pasó, lo que se enteraron todas las personas que me llamaron esta mañana, pero bueno, no es pariente mío y toca asumir como corresponde”.

😬"No era familiar mío, pero nos toca asumir"



🗣Omar Pérez, en #ElVbarCaracol, sobre los incidentes en la madrugada



📻Lunes a viernes de 2 a 4 pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/e2f5lVLimW — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) February 21, 2025

Usted se hizo presente de forma responsable, ¿no fue así?

“Sí, nosotros todos los jueves tenemos entrenamiento con los padres, para mayores de 18 años, es un grupo muy grande. Es un entrenamiento donde hacemos un picadito, y ayer justamente Yulián (Mejía) me visitó y estuvimos hablando un rato, cuando a mí me informan de esa noticia.

Justamente con la idea, con lo que acabo de decir, porque se especula con que yo estaba ahí, que me escapé y no, justamente fui a darle la cara a los afectados para que estén tranquilo, con los cuales te vuelvo a decir, hoy en la mañana me reuní con ellos y la idea es darle una solución".

Mensaje de Omar Pérez a través de sus redes sociales

El argentino, con experiencia en equipos como Boca Juniors, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, entre otros; le envió un mensaje a sus seguidores a través de sus principales redes sociales, donde el futbolista muestra una grabación de video que corrobora que el jugador no estaba presente dentro de la camioneta, cuando esta se vio involucrada en el accidente.

Este fue el mensaje de Omar Pérez a sus seguidores y a la opinión pública: