Clínica Los Andes confirma que no cierran el servicios de urgencias

Tunja

La Clínica Los Andes, una de las dos principales instituciones médicas privadas de la ciudad, confirmó el cierre de los servicios de obstetricia y la unidad de cuidado neonatal debido a la grave crisis financiera ocasionada por la falta de pago de las EPS. La deuda acumulada con la clínica supera los 15.000 millones de pesos, lo que ha hecho insostenible la prestación de estos servicios.

El gerente de la clínica, Edgar Ortiz Ortiz, explicó que la decisión se tomó luego de evaluar el impacto financiero que representa continuar con estos servicios sin recibir los pagos correspondientes por parte de las EPS.

“Hemos llegado a un punto crítico donde la acumulación de cartera impaga hace imposible mantener el funcionamiento de obstetricia y la unidad de cuidado neonatal. No podemos seguir operando con pérdidas mientras las EPS no cumplen con sus obligaciones”, afirmó Ortiz.

Servicio de urgencias continuará

Inicialmente, la crisis financiera también llevó a la administración a anunciar el cierre del servicio de urgencias a partir del 1 de marzo. Sin embargo, tras una reunión con el secretario de Salud de Boyacá, Óscar Jiménez, se logró un acuerdo para mantenerlo en funcionamiento.

“La junta directiva revisó el impacto social que tendría el cierre de urgencias en la comunidad. Somos conscientes de que nuestros usuarios dependen de este servicio, y pensando en ellos, decidimos mantenerlo. Agradecemos el apoyo del secretario de Salud, quien ha servido de puente con las EPS para buscar soluciones”, explicó Ortiz.

A pesar de esta decisión, Ortiz advirtió que la clínica sigue enfrentando serias dificultades financieras, ya que muchas EPS no tienen contrato con la institución y, aun así, sus pacientes acuden al servicio de urgencias, generando un hueco financiero aún mayor.

“Por norma, debemos atender a todos los pacientes que llegan a urgencias, sin importar si su EPS tiene contrato con nosotros o no. Sin embargo, si no hay contrato, no podemos radicar las cuentas, y en los casos donde sí logramos radicarlas, las EPS simplemente no pagan”, denunció el gerente.

Las EPS con mayor deuda

Ortiz señaló que las EPS con las mayores deudas son Compensar, Salud Total, Famisanar y Cruz Blanca, cuyos impagos han afectado gravemente la estabilidad financiera de la clínica.

“Llevamos años esperando pagos que no llegan. En el caso de algunas EPS, como Salud Total, no recibimos pagos desde hace cinco años, y cuando finalmente se radican cuentas, los montos son mínimos en comparación con la deuda real”, explicó.

El directivo también detalló que la migración de afiliados entre EPS ha generado un desequilibrio en la prestación del servicio.

“La caída en la cantidad de pacientes de Compensar, que han migrado a Salud Total y Cruz Blanca, nos ha impactado gravemente. Ahora intentamos acercarnos a Salud Total para lograr acuerdos y garantizar la atención de los usuarios que se trasladaron a esta EPS”, afirmó.

Plan de reestructuración

Para mitigar la crisis, la clínica ha diseñado un plan de reestructuración que incluye fortalecer los servicios de cirugía y otras especialidades médicas, además de impulsar nuevas fuentes de ingresos, como la medicina prepagada y la atención de pacientes particulares.

“Queremos fortalecer nuestra oferta en cirugía de alta complejidad y en especialidades como cardiología, neurología y fisiatría. También estamos trabajando en atraer más pacientes particulares y ofrecer planes de medicina prepagada para reducir la dependencia de las EPS”, explicó Ortiz.

No obstante, el gerente advirtió que la viabilidad de estas estrategias depende de que las EPS cumplan con sus pagos.

“Sin flujo de dinero, no podemos seguir operando ni hacer mejoras en la clínica. Necesitamos que las EPS reconozcan y paguen la deuda pendiente para poder garantizar la sostenibilidad de nuestros servicios”, concluyó.